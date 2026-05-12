沙超聯｜榜首戰贏波即封王 C朗領艾納斯有「希」望

剛攻入個人在沙特職業足球第100球的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，本星期將迎接在效力的艾納斯三年多以來，最重要的時刻；頭關在周二深夜上演的沙職榜首大戰，艾納斯只要在主場打敗希拉爾，即可提早封王。（球賽編號FB9504，5月13日02:00開賽)
C朗在2023年初起，據報以約天價的2億歐元(約18.5億港元)年薪，投奔沙職效力大搞的艾納斯；可惜球隊除2023年夏天勇奪阿拉伯冠軍球會盃外，每年皆與沙職王座擦身而過，年屆41歲的C朗個人曾是上兩屆聯賽神射手。
希拉爾少踢一場落後5分
球隊季前再度加碼，簽得當打的C朗國家隊友、祖奧菲歷斯，配合原有星級外援波索域及沙迪奧文尼，艾納斯下半季發力得以脫穎而出；上仗4比2打敗中下游的艾沙比，祖奧菲歷斯連中三元、C朗攻入個人在沙職上陣第105場的第100球，兩大葡星合作如魚得水。今場只要主場打敗現排第2、落後艾納斯5分但少踢1場的希拉爾，艾納斯可提早封王聯賽；安心進軍次關，本周末的亞冠2決賽主場迎戰大阪飛腳，爭奪洲際殊榮。
希拉爾焗攻
對手希拉爾去年夏天由意大利名帥施蒙尼恩沙基接手，仍能保持強大競爭力，下半季更得到前金球獎得主賓施馬加盟；可惜早前亞冠精英盃16強互射12碼被卡塔爾豪門艾薩德踢出局，慶幸剛戰打敗艾科魯特，捧走沙特國王盃，今季不致再度兩手空空。
只是艾納斯挾沙職主場8連勝，氣勢如虹，相反希拉爾大戰過後，今場要焗攻求勝保爭霸希望；看來C朗有望領主隊贏波，慶祝個人首次在西亞頂級聯賽封王。
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