沙超聯｜榜首戰贏波即封王 C朗領艾納斯有「希」望

剛攻入個人在沙特職業足球第100球的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)，本星期將迎接在效力的艾納斯三年多以來，最重要的時刻；頭關在周二深夜上演的沙職榜首大戰，艾納斯只要在主場打敗希拉爾，即可提早封王。（球賽編號FB9504，5月13日02:00開賽)

C朗在2023年初起，據報以約天價的2億歐元(約18.5億港元)年薪，投奔沙職效力大搞的艾納斯；可惜球隊除2023年夏天勇奪阿拉伯冠軍球會盃外，每年皆與沙職王座擦身而過，年屆41歲的C朗個人曾是上兩屆聯賽神射手。