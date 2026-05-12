英超｜熱刺遭列斯迫和　錯失拉開降班區機會

熱刺的護級形勢仍未樂觀，球隊周一（11日）的獨腳戲，主場因為一個12碼，被列斯聯追平1:1。聯賽與降班區的韋斯咸未能拉開差距，只領先2分，餘下2場聯賽降班誰屬仍然未料。
韋斯咸主場對阿仙奴失分，熱刺贏波就可以拉開4分的距離，護級形勢就變明朗。球隊半場與列斯互交白卷，不過在換邊後的5分鐘，馬菲斯泰爾（Mathys Tel）為熱刺打開紀錄。然而「成也泰爾，敗也泰爾」，在74分鐘他禁區內倒掛解圍踢中對手，球證判罰12碼，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）主射為列斯迫和。熱刺之後也有一個12碼機會，不過占士麥迪臣（James Maddison）禁區被踢跌，球證沒有吹罰。最終熱刺只與列斯踢平1:1。熱刺以38分排聯賽第17，與降班區域的韋斯咸只有2分，餘下2輪聯賽，熱刺的對手包括車路士及愛華頓，而韋斯咸會與紐卡素及列斯聯交鋒。
熱刺主帥的迪沙比（Roberto De Zerbi）賽後批評球證團隊今場欠冷靜：「從第1分鐘到比賽尾，球證就來告訴我『如果你走出去（技術指導區）就會罰黃牌。』我認為他們今日不太冷靜。可能他們因為昨日阿仙奴比賽的視像助理裁判（VAR），承受了很多壓力。當然，我們今日也受壓力。因為球速很快，場上的秩序有點混亂。我們控球時缺乏激情，太過急燥。不過球證今日也不冷靜，我不知道，我不明白昨日對VAR的投訴，因為這200%是犯規，如果你說的是足球的話，這不是100%，是200%。」