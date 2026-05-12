NBA季後賽｜湖人捱唔到尾遭雷霆橫掃　活塞遭騎士追平

洛杉磯湖人未能挽回敗局，在第4場的主場湖人雖然一度領先奧克拉荷馬城雷霆，但最後32.8秒被賀姆根（Chet Holmgren）的入樽反超後，湖人最終以110:115不敵雷霆，場數輸0:4被淘汰。至於東岸一哥的底特律活塞，又要與克里夫蘭騎士至少打多2場，球隊作客以103:112輸給騎士，場數打平2:2。

湖人面對上屆總冠軍的雷霆，雖然極希望避免被橫掃。今場湖人在首節就取得領先，然而第2節表現下滑，半場被雷霆反先49:45。湖人在第3節又追回比數，但是艾積米歇爾（Ajay Mitchell）第4節攻入10分，湖人在最後33秒仍領先110:109，不過之後賀姆根的入樽，為雷霆反超1分，之後雷霆再由基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及米歇爾各2個罰球，令雷霆反勝115:110。場數以4:0淘汰湖人打入西岸決賽。