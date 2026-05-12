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體育
出版：2026-May-12 14:20
更新：2026-May-12 14:20

NBA季後賽｜湖人捱唔到尾遭雷霆橫掃　活塞遭騎士追平

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勒邦占士未能為湖人挽回敗局，主場輸110:115。(路透社)

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洛杉磯湖人未能挽回敗局，在第4場的主場湖人雖然一度領先奧克拉荷馬城雷霆，但最後32.8秒被賀姆根（Chet Holmgren）的入樽反超後，湖人最終以110:115不敵雷霆，場數輸0:4被淘汰。至於東岸一哥的底特律活塞，又要與克里夫蘭騎士至少打多2場，球隊作客以103:112輸給騎士，場數打平2:2。

湖人面對上屆總冠軍的雷霆，雖然極希望避免被橫掃。今場湖人在首節就取得領先，然而第2節表現下滑，半場被雷霆反先49:45。湖人在第3節又追回比數，但是艾積米歇爾（Ajay Mitchell）第4節攻入10分，湖人在最後33秒仍領先110:109，不過之後賀姆根的入樽，為雷霆反超1分，之後雷霆再由基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及米歇爾各2個罰球，令雷霆反勝115:110。場數以4:0淘汰湖人打入西岸決賽。

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騎士米歇爾半場取39分平紀錄

今場兩隊有13次互換領先，當中雷霆最多拉開過12分。湖人雖然今場有3人取得超過20分，當中包括勒邦占士（LeBron James）的24分及14個籃板，這位41歲名將來季會否繼續比賽仍然未知，因此今場可能是他最後一戰。隊友列維斯（Austin Reaves）也有27分，加上25分的八村壘，但湖人還是未能保住優勢。SGA今場個人有36分及8次助攻，米歇爾亦有28分。

東岸方面，常規賽領先的活塞又一次被追回。球隊作客對騎士，當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）下半場攻入39分，追平聯盟半場的得分紀錄。而騎士亦以112:103擊敗了活塞，將場數追平2:2。下一場輪到活塞主場。

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洛杉磯湖人對奧克拉荷馬城雷霆精華

克里夫蘭騎士對底特律活塞精華

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