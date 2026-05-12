各支世界盃的參賽球隊，需要在星期一（11日）提交55人的大名單作為下月世界盃的基礎。據報道，巴西的初選名單上留有老將的尼馬（Neymar），不過車路士的艾斯迪華奧（Estevao Willian）確定因傷而無緣決賽周。至於波斯尼亞方面，40歲的迪斯高（Edin Dzeko）亦已在26人名單，他預計與莫迪歷（Luka Modric）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），成為今屆逾40歲的參賽球員。
距離世界盃決賽周其實只有30幾日時間，各隊向國際足協（FIFA）提交了最初步的55人名單，不過名單並不會公開。據ESPN報道，34歲的尼馬是巴西初選名單之內，不過19歲的艾斯迪華奧就被排除。尼馬在爭取第4次代表巴西出戰世界盃，不過他仍需要時間取得安察洛堤（Carlo Ancelotti）的信任，在安察洛堤上任至今，尼馬未有代表過巴西隊上陣。至於艾斯迪華奧就因為巴西及車路士的軍醫都不能保證他可以100%狀態在世界盃復出，故此這位年輕球員的首次世界盃機會要再等4年。
至於波斯尼亞就決定了26人名單，當中40歲射手的迪斯高也在名單之內。他成為另一位年屆40仍參與世界盃的球員。此前只有喀麥隆的米拿（Roger Milla）是世界盃唯一非守門員的40歲以上球員，他在1994年的美國決賽周更取得入球。其餘的6位40歲以上球員都是守門員，當中2018年代表埃及的艾哈達利（Essam El Hadary）年齡最大，他當時已45歲。而其他還有哥倫比一1的蒙達干（Faryd Mondragon）、北愛爾蘭的柏真寧斯（Pat Jennings）、英格蘭的施路頓（Peter Shilton）、意大利的索夫（Dino Zoff）以及突尼西亞的保尼積爾（Ali Boumnijel）。然而除了迪斯高，克羅地亞的莫迪歷及葡萄牙的C朗都有很大機會入選。
J洛提早與哥倫比亞匯合
另外，據ESPN報道2014年的世界盃金靴占士洛迪古斯（James Rodriguez）在星期三踢克對科多拉多急流的比賽，就會離開明尼蘇達聯，與哥倫比亞國家隊匯合，備戰決賽周。這位34歲的射手在星期日對FC奧斯汀的比賽都有上陣，並表示不會在世界盃後退休。他在今年2月才加盟美職的明尼蘇達聯，上陣130分鐘交出了2個助攻。他與球隊的合約其實去到6月，雖然球會有權選擇延長至12月。而他也僅缺席2場的美職聯，包括對新英倫革命以及皇家鹽湖城。