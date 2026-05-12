世界盃｜巴西55人大名單留尼馬　40歲迪斯高入選波斯尼亞大軍

各支世界盃的參賽球隊，需要在星期一（11日）提交55人的大名單作為下月世界盃的基礎。據報道，巴西的初選名單上留有老將的尼馬（Neymar），不過車路士的艾斯迪華奧（Estevao Willian）確定因傷而無緣決賽周。至於波斯尼亞方面，40歲的迪斯高（Edin Dzeko）亦已在26人名單，他預計與莫迪歷（Luka Modric）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），成為今屆逾40歲的參賽球員。

距離世界盃決賽周其實只有30幾日時間，各隊向國際足協（FIFA）提交了最初步的55人名單，不過名單並不會公開。據ESPN報道，34歲的尼馬是巴西初選名單之內，不過19歲的艾斯迪華奧就被排除。尼馬在爭取第4次代表巴西出戰世界盃，不過他仍需要時間取得安察洛堤（Carlo Ancelotti）的信任，在安察洛堤上任至今，尼馬未有代表過巴西隊上陣。至於艾斯迪華奧就因為巴西及車路士的軍醫都不能保證他可以100%狀態在世界盃復出，故此這位年輕球員的首次世界盃機會要再等4年。