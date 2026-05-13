意大利盃決賽 國米贏波有「素」

國際米蘭提早封王意甲後，再向本土雙料冠軍邁進，香港時間周三深夜意盃決賽鬥拉素；以國米近7場贏6場的強勁走勢，加上日前聯賽才大炒拉素，來到王者之戰就算要再於羅馬球場出戰，仍可博國米客勝。(球賽編號FB9466，5月14日03:00開賽)

國米上輪意甲才作客拉素，在同一場地大勝3比0，為決賽壯聲威；季尾沒有「收韁」，過去7場贏6仗，包括上圈意盃4強次回合3比2反勝神奇球隊科木。數日前到訪拉素主場，靠復任正選的阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)先開紀錄，之後彼達蘇錫(Sucic)及米希達利恩(Mkhitaryan)各入1球，大勝下半場有阿利斯奧羅馬洛尼(Romagnoli)領紅牌的拉素；看來國米縱有中場主力查漢奴古(Calhanoglu)因傷今場缺陣，影響未算太大。