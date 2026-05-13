英超｜爭冠不容失 曼城誓炒水晶宮

英超周三深夜上演補賽由曼城主場對水晶宮。「藍月」為保爭冠最後機會已無退路，今場不止要拿下3分，更要盡情大炒對手，望追回與「一哥」阿仙奴的得失球差。反觀水晶宮無護級壓力之餘，更要留力季後的歐協聯決賽，現時出戰英超只求遠離傷病，鬥志成疑，今場一於博曼城大炒。(球賽編號FB9462，5月14日03:00開賽)
曼城經過上輪3比0大勝賓福特後，暫時以35戰74分排次席，落後阿仙奴5分但少踢1場，得失球差亦落後「兵工廠」2球。「藍月」為保英超爭標機會，餘下3戰英超都要傾力尋求大勝，鬥志有保證。
曼城上仗大捷，前鋒謝利美杜古(Doku)與艾寧夏蘭特(Haaland)各建一功，後備披甲的埃及好手馬莫殊(Marmoush)亦錦上添花。始終他們是當今英超鋒力最強球隊，35戰攻入72球，要在今場爭取大量入球，非不可能任務；尤其夏蘭特一向是水晶宮剋星，近5次對戰場場入波，共取8球，如魚得「水」，今場有力大開殺戒，並擴大個人在射手榜領先優勢。
再者，曼城在聯賽主場威力突出，近16場英超主場錄得13勝3和，就算後顧周六英足盃決賽對車路士，大軍人腳充裕，預計今夜繼續強陣出戰，有力繼首循環作客大勝水晶宮3比0後，雙殺對手。
水晶宮等踢歐協聯決賽
水晶宮方面，上輪聯賽與愛華頓打和2比2，近4場聯賽2和2負，戰績平平，徘徊聯賽榜中下游，早已無護級壓力，只為名次而戰，鬥志難免不足。更重要是該隊已打入歐協聯決賽，將會鬥西甲華歷簡奴，捧盃即可取得來屆歐霸入場券；球隊上下現時目標只是平穩過渡最後3輪英超，以戰養戰令主力球員保持狀態，只怕落場球員錫身，今場無力阻止對手猛攻博大炒。
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