英超｜爭冠不容失 曼城誓炒水晶宮

英超周三深夜上演補賽由曼城主場對水晶宮。「藍月」為保爭冠最後機會已無退路，今場不止要拿下3分，更要盡情大炒對手，望追回與「一哥」阿仙奴的得失球差。反觀水晶宮無護級壓力之餘，更要留力季後的歐協聯決賽，現時出戰英超只求遠離傷病，鬥志成疑，今場一於博曼城大炒。(球賽編號FB9462，5月14日03:00開賽)

曼城經過上輪3比0大勝賓福特後，暫時以35戰74分排次席，落後阿仙奴5分但少踢1場，得失球差亦落後「兵工廠」2球。「藍月」為保英超爭標機會，餘下3戰英超都要傾力尋求大勝，鬥志有保證。

曼城上仗大捷，前鋒謝利美杜古(Doku)與艾寧夏蘭特(Haaland)各建一功，後備披甲的埃及好手馬莫殊(Marmoush)亦錦上添花。始終他們是當今英超鋒力最強球隊，35戰攻入72球，要在今場爭取大量入球，非不可能任務；尤其夏蘭特一向是水晶宮剋星，近5次對戰場場入波，共取8球，如魚得「水」，今場有力大開殺戒，並擴大個人在射手榜領先優勢。