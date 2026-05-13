西甲｜貝迪斯贏10人艾爾切　相隔20年再戰歐聯

西甲周中賽事，貝迪斯主場以2:1擊敗艾爾切，提前鎖定聯賽前5位，球隊將在20年後再次在歐聯亮相。而西甲的護級形勢亦隨原本尾二的利雲特贏波而變得更混亂。
貝迪斯開賽9分鐘由古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）打開紀錄，但作客的艾爾切在41分鐘由赫達方迪（Hector Fort）追平。然而艾爾切換邊後僅4分鐘有球員被逐，多打一個的貝迪斯在68分鐘由柏保路科奴斯（Pablo Fornals）攻入再度領先，最終貝迪斯以2:1擊敗艾爾切。聯賽以57分守在第5位，與第6的切爾達相差7分，2隊只餘下2輪賽事，因此貝迪斯鎖定聯賽第5，獲得來季的歐聯資格。
在另一邊廂的切爾達就主場對原本排尾二的利雲特。急須3分護級的利雲特作客以3:2擊敗了切爾達，球隊跳升至聯賽第16，暫時脫離降班區。至於同日，馬德里體育會作客以2:1擊敗奧沙辛拿。西甲目前護級形勢混亂，跌至尾二的艾拉維斯雖然只有37分，不過他仍有3場比賽，而且與第13的西維爾也只差3分。至於第18位的基羅納也有39分，因此由尾二至第11位的球隊都只在1場比賽之間的距離，多達10支球隊在為護級掙扎，而即使是第7位的基達菲，與第11位的奧沙辛拿也僅差3分。