西甲｜貝迪斯贏10人艾爾切　相隔20年再戰歐聯

西甲周中賽事，貝迪斯主場以2:1擊敗艾爾切，提前鎖定聯賽前5位，球隊將在20年後再次在歐聯亮相。而西甲的護級形勢亦隨原本尾二的利雲特贏波而變得更混亂。

貝迪斯開賽9分鐘由古曹靴南迪斯（Cucho Hernandez）打開紀錄，但作客的艾爾切在41分鐘由赫達方迪（Hector Fort）追平。然而艾爾切換邊後僅4分鐘有球員被逐，多打一個的貝迪斯在68分鐘由柏保路科奴斯（Pablo Fornals）攻入再度領先，最終貝迪斯以2:1擊敗艾爾切。聯賽以57分守在第5位，與第6的切爾達相差7分，2隊只餘下2輪賽事，因此貝迪斯鎖定聯賽第5，獲得來季的歐聯資格。