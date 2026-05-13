英超｜韋比認為韋斯咸吹罰正確　哥迪奧拿批VAR如擲公字

韋斯咸對阿仙奴一仗，對於角球爭奪以及視像助理裁判（VAR）問題的爭議持續。英超球證主管韋比（Howard Webb）認為這是正確的決定，不過他表示英超將會檢討今季備受爭議的角球爭奪方式。而曼城領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指，自己從來就不信任英超的VAR，又指他們如同在「擲公字」。

韋比在一個球證的節目上談及了韋斯咸的判決：「這是不是侵犯門將？亳無疑問是的。我們都說了整個賽季，包括賽前向球員的簡報會，表明如果守門員被對手球員抓住或拉扯手臂，導致他們無法完成撲救，那麼就必定罰對手。我們不只是在就與守門員有身體接觸，而是在說守門員的手臂或者手部受特定的干擾，阻止他們完成撲救。在那情形下，大衛拉耶（David Raya）無法像正常地接住或打出皮球，在裁判介入後，他們做出了正確判決。而且綜合來看，這顯然是一個需要判罰的明顯犯規。」