英超｜韋比認為韋斯咸吹罰正確　哥迪奧拿批VAR如擲公字

韋斯咸對阿仙奴一仗，對於角球爭奪以及視像助理裁判（VAR）問題的爭議持續。英超球證主管韋比（Howard Webb）認為這是正確的決定，不過他表示英超將會檢討今季備受爭議的角球爭奪方式。而曼城領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指，自己從來就不信任英超的VAR，又指他們如同在「擲公字」。
韋比在一個球證的節目上談及了韋斯咸的判決：「這是不是侵犯門將？亳無疑問是的。我們都說了整個賽季，包括賽前向球員的簡報會，表明如果守門員被對手球員抓住或拉扯手臂，導致他們無法完成撲救，那麼就必定罰對手。我們不只是在就與守門員有身體接觸，而是在說守門員的手臂或者手部受特定的干擾，阻止他們完成撲救。在那情形下，大衛拉耶（David Raya）無法像正常地接住或打出皮球，在裁判介入後，他們做出了正確判決。而且綜合來看，這顯然是一個需要判罰的明顯犯規。」
英超球證季後檢討角球問題
然而韋比亦透露，對於角球期間發生的問題，特別是針對阿仙奴的角球戰術，韋比表示在賽季後會討論：「我們一直與球會、球迷組織以及相關人士進行諮詢，了解他們想看到，以及他們希望我們如何執法。今季是有點不同，在禁區內的身體接觸較多，對球證帶來了挑戰。我們當然會繼續與我之前提到的所有相關方面進行磋商，了解他們希望看到甚麼樣的比賽，因為我們看到死球教練更多參與到禁區內的戰術安排，試圖尋找微細的優勢。但我們需要保持警惕。我們需要識別那些具有明顯影響的犯規動作。我們判罰的拉人犯規比去年更多，但也漏判了一些。」
至於哥迪奧拿就在賽前的記者會上談及了VAR的判決：「我們因為球證，包括VAR，沒有做到他們應該做的事，而輸了2個足總盃決賽。」他認為，球員應該做好自己，而不要期望VAR：「當這些事發生，是因為我們要做得更好，而不是望球證或VAR。在我很久以前到來後，我就從來就不信任何事。我一直學到的就是你要做得更好，要更好，到一個你可以做得更好的位置，因為你需要為自己做的事負責，而不是期望VAR，VAR就像是擲公字一樣。」球隊周三會在聯賽對水晶宮，對於球隊的爭標機會，哥帥稱：「當然，英超現在不在我們手。我一直都告訴球員，做好，要做得更好。我們唯一可以做，就是做好自己，這是你能控制的事情。」