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體育
出版：2026-May-13 13:22
更新：2026-May-13 13:22

網球｜仙拿追平祖高域紀錄　意大利公開賽入八強

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仙拿擊敗柏歷堅奴，在意大利公開賽打入八強，並追平了祖高域的紀錄。(路透社)

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世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），在意大利公開賽中擊敗同胞的安達亞柏歷堅奴（Andrea Pellegrino），並追平了祖高域（Novak Djokovic）的紀錄，在職業網球巡迴賽（ATP Tour）的1,000分大師賽級別，連贏31場。

之前已取得今年5項1,000分級別冠軍，仙拿已連贏30場比賽。在16強面對外圍賽晉級的柏歷堅奴，首盤他就贏局數6:2，第2盤仙拿未有放鬆之下，再贏局數6:3，以盤數2:0輕鬆取得第31場勝利。追平了祖高域的31場大師賽連勝，而他八強的對手將是魯布列夫（Andrey Rublev）。

至於2號種子的施維列夫（Alexander Zverev），就在16強以盤數1:2不敵意大利的達迪利（Luciano Darderi），施維列夫原本以局數6:1領先第1盤，但之後第2盤被迫至決勝局，更以細分10:12不敵達迪利，被追平盤數。第3盤達迪利更以6:0的局數擊敗施維列夫。另外以幸運落敗者，代替華捷洛（Valentin Vacherot）出戰的西班牙球手蘭達路斯（Martín Landaluce），就以盤數2:0擊敗美捷杜域（Hamad Medjedovic）打入賽事八強。

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仙拿對安達亞柏歷堅奴精華

達迪利對施維列夫精華

美捷杜域對蘭達路斯精華

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