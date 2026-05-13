網球｜仙拿追平祖高域紀錄　意大利公開賽入八強

世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），在意大利公開賽中擊敗同胞的安達亞柏歷堅奴（Andrea Pellegrino），並追平了祖高域（Novak Djokovic）的紀錄，在職業網球巡迴賽（ATP Tour）的1,000分大師賽級別，連贏31場。

之前已取得今年5項1,000分級別冠軍，仙拿已連贏30場比賽。在16強面對外圍賽晉級的柏歷堅奴，首盤他就贏局數6:2，第2盤仙拿未有放鬆之下，再贏局數6:3，以盤數2:0輕鬆取得第31場勝利。追平了祖高域的31場大師賽連勝，而他八強的對手將是魯布列夫（Andrey Rublev）。

至於2號種子的施維列夫（Alexander Zverev），就在16強以盤數1:2不敵意大利的達迪利（Luciano Darderi），施維列夫原本以局數6:1領先第1盤，但之後第2盤被迫至決勝局，更以細分10:12不敵達迪利，被追平盤數。第3盤達迪利更以6:0的局數擊敗施維列夫。另外以幸運落敗者，代替華捷洛（Valentin Vacherot）出戰的西班牙球手蘭達路斯（Martín Landaluce），就以盤數2:0擊敗美捷杜域（Hamad Medjedovic）打入賽事八強。