世界盃｜瑞典公布26人名單　伊沙克與約基利斯入選

雖然目前世界盃只需要提交55人的初步名單，不過瑞典是繼波斯尼亞後，第2支公布26人決選名單的隊伍。其中傷癒的利物浦射手阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），以及阿仙奴的約基利斯（Viktor Gyokeres）同告入選。
世界盃在星期一提交55人的初選名單，並以此為根據決定最終人選，不過55人名單的內容是不作公開。然而波斯尼亞早前已確定了26人的大軍，當中除非有受傷，否則都不會更改。而瑞典也跟隨決定了26人的名單，在名單中就缺少了熱刺的前鋒古路施夫斯基（Dejan Kulusevski），這位前鋒球員因傷，未知能否趕及在世界盃復出。執教瑞典的前車路士主帥波特（Graham Potter）表示：「考慮到古路施夫斯基在過去一年的表現，以及距離開賽只有4個半星期，他的康復進度，這是非常、非常困難的決定。」
然而已經在利物浦復出的伊沙克則仍入選，波特指：「我們當然希望他在利物浦餘下比賽取得上陣時間。我們的挑戰是要讓阿歷山大在今季發揮出最佳狀態，達到巔峰水平，因為如果他能做到這一點，他就是世界級球員。」伊沙克從紐卡素加盟紅軍以來，因傷僅上陣8場的比賽。瑞典在外圍賽的分組僅得2分墊底，不過他們靠歐洲國家聯賽的位置出戰附加賽，並取得最後的出線資格，球隊在分組列入F組，對手有突尼西亞、荷蘭及日本。首場比賽在墨西哥的蒙大雷對突尼西亞，之後會到美國的侯斯頓對荷蘭及在達拉斯對日本。