世界盃｜瑞典公布26人名單　伊沙克與約基利斯入選

雖然目前世界盃只需要提交55人的初步名單，不過瑞典是繼波斯尼亞後，第2支公布26人決選名單的隊伍。其中傷癒的利物浦射手阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），以及阿仙奴的約基利斯（Viktor Gyokeres）同告入選。

世界盃在星期一提交55人的初選名單，並以此為根據決定最終人選，不過55人名單的內容是不作公開。然而波斯尼亞早前已確定了26人的大軍，當中除非有受傷，否則都不會更改。而瑞典也跟隨決定了26人的名單，在名單中就缺少了熱刺的前鋒古路施夫斯基（Dejan Kulusevski），這位前鋒球員因傷，未知能否趕及在世界盃復出。執教瑞典的前車路士主帥波特（Graham Potter）表示：「考慮到古路施夫斯基在過去一年的表現，以及距離開賽只有4個半星期，他的康復進度，這是非常、非常困難的決定。」