意甲｜祖記守強 「細」取紫百合

意甲爭前4踢下屆歐聯席位鬥得激烈，其中力爭再戰歐洲賽的祖雲達斯，香港時間周日黃昏迎戰已護級上岸的費倫天拿，以「斑馬兵團」目前守住第3位必踢得謹慎，加上近仗展示穩固守力，捧「細」盤正路。（5月17日18:30開賽)

意甲只剩兩輪比賽，祖雲達斯暫以36戰得68分，1分領先緊隨其後的AC米蘭及羅馬，只有頭4名可出戰下屆歐聯。祖雲達斯近6場意甲5仗不失波，當中4勝2和。由巴西中堅基爾臣比爾馬(Bremer)領導的防線相當可靠。祖記上輪小勝萊切，掛帥的塞爾維亞前鋒杜辛華荷域(Vlahovic)開波1分鐘一箭定江山，取3分。