意甲｜祖記守強 「細」取紫百合

意甲爭前4踢下屆歐聯席位鬥得激烈，其中力爭再戰歐洲賽的祖雲達斯，香港時間周日黃昏迎戰已護級上岸的費倫天拿，以「斑馬兵團」目前守住第3位必踢得謹慎，加上近仗展示穩固守力，捧「細」盤正路。（5月17日18:30開賽)
意甲只剩兩輪比賽，祖雲達斯暫以36戰得68分，1分領先緊隨其後的AC米蘭及羅馬，只有頭4名可出戰下屆歐聯。祖雲達斯近6場意甲5仗不失波，當中4勝2和。由巴西中堅基爾臣比爾馬(Bremer)領導的防線相當可靠。祖記上輪小勝萊切，掛帥的塞爾維亞前鋒杜辛華荷域(Vlahovic)開波1分鐘一箭定江山，取3分。
對手費倫天拿排第15位，已護級成功，球隊則已連續3仗零入球，當中兩場0比0。今場仍靠迪基亞(De Gea)力擋祖雲達斯鋒將進襲。兩軍攻力欠銳，可先吼入球「細」盤。
AC米蘭缺利亞奧誓破熱拿亞
AC米蘭同時間將作客熱拿亞，「紅黑軍團」最近3仗聯賽1和2負，上輪更於主場2比3不敵阿特蘭大。墨西哥前鋒辛迪亞高基文尼斯(Gimenes)去仗復任正選，今場料夥拍尼干古(Nkunku)攻堅，後者取代停賽的拉菲爾利亞奧(Leao)。
雖說葡國好手利亞奧下半季表現走樣，但始終是隊中首席射手，今場只怕A米鋒力受削。中游分子熱拿亞近期亦大踢風流波，近3仗更只得1分0入球，球員心態可想而知，今場主場先守強敵，入球同樣不會多。(5月17日18:30開賽)
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