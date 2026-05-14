西甲｜主帥艾比路亞下格殺令 皇馬必炒奧維多

周中西甲快車的壓軸戰，周四深夜上演皇家馬德里主場對奧維多。上仗聯賽目送宿敵巴塞隆拿主場封王的「銀河艦隊」，現時只為落實亞軍而戰，但主帥艾比路亞(Arbeloa)已下格殺令，必須全勝餘下3戰向球迷交待；撞正今場對手是篤定降班的包尾奧維多，主隊應可大開殺戒。(球賽編號FB9548，5月15日03:30開賽)

皇馬剛戰作客淨吞巴塞兩蛋，宣布爭冠失敗，今輪前皇馬以35戰77分排次席，帶離季席的維拉利爾8分，取回亞軍一席應無懸念。不過，面對今季四大皆空，主帥艾比路亞已下格殺令：「我們明白球迷的不滿和失望，現在我們所能做的便是努力工作，爭取美好將來。雖然球季已算完結，但現在的責任更大，我們不可以再令大家失望，我們要維護皇馬徽章的尊嚴，我們必須打出3場偉大的勝仗。」

艾比路亞強調皇馬陣容強大，不需要徹底重建，但相信球員都會爭氣，望踢回身價波省招牌。皇馬早前爆出隊長費達歷高華維迪(Valverde)與曹亞文尼(Tchouameni)在更衣室打鬥受傷，華維迪今場繼缺陣；大軍士氣雖然受挫，今場仍派強陣出戰。雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)統領鋒線，中堅甸恩胡積臣(Huijsen)上仗因感冒臨場缺陣，由魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)與魯迪格(Rudiger)續鎮守中路，門將泰拔高圖爾斯(Courtois)上仗傷癒復出，皇馬應無後顧之憂。