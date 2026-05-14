英超｜曼城大勝水晶宮　哥迪奧拿指爭標仍要看阿仙奴

曼城主場在英超的補賽，以3:0大勝打入歐協聯決賽的水晶宮，與榜首的阿仙奴收窄至2分，主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後指他們可以做的只是繼續追趕阿仙奴，冠軍誰屬都是看兵工廠自己。
周末（16日）仍要在足總盃與車路士爭冠，曼城在周三（13日）進行聯賽的補賽，但作出了6個的變動，收起艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、卓基（Rayan Cherki）及謝利美杜古（Jeremy Doku）。然而藍月亮仍在32分鐘，由安東尼施美安（Antoine Semenyo）打開紀錄，之後奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）在40分鐘為球隊拉開比數，半場曼城2球領先。沙雲奴（Savinho）在84分鐘為藍月亮再下一城，令曼城最終以3:0勝出，全取3分。球隊目前以77分排聯賽第2，落後榜首阿仙奴2分，餘下2輪的聯賽曼城要對般尼茅夫及阿士東維拉。
對於聯賽的爭標機會，哥迪奧拿指：「這取決於他們（阿仙奴），如果他們贏下2場比賽，沒有東西可以做，沒有甚麼可以說。一切我們可以做的就只是追趕，最後2場比賽是艱難的。現在我們要做是盡快回去睡覺，準備足總盃的決賽。這是我們可以做到。然而不只是足總般決賽，之後3日還有般尼茅夫，所以他們要去倫敦，而老婆仔女就留來家，這是疲累的。」