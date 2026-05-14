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體育
出版：2026-May-14 11:59
更新：2026-May-14 11:59

西甲｜巴塞隆拿奪冠後不敵艾拉維斯　西維爾成功搶分護級

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艾拉維斯主場1:0擊敗巴塞隆拿，取得護級重要的3分。(路透社)

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在國家打吡擊敗皇家馬德里，提前3輪贏得冠軍的巴塞隆拿，未有將100分的聯賽積分當成目標，球隊在周中的聯賽，作客以0:1不敵護級的艾拉維斯，今季一定未能達成聯賽100分，同時也令護級形勢更加混亂。同日西維爾及愛斯賓奴分別贏波，令聯賽第8至19的球隊相差只有5分，降班仍要看餘下2輪聯賽。

巴塞隆拿在作客艾拉維斯的比賽作出了一些變動，包括以老將的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）出任正選，球隊雖然佔盡77%的控球，但是全場未有中目標的射門，相反賽前尾二的艾拉維斯在上半場補時，由迪亞比迪（Ibrahim Diabate）打開紀錄。艾拉維斯最後守住領先的戰果到完場，以1:0擊敗巴塞之後，球隊以40分升上聯賽第15，暫時脫離降班區域。

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西甲今季的護級形勢緊湊，同樣賽前需要護級的西維爾及基達菲，分別在周三（13日）贏波，西維爾作客3:2擊敗聯賽第3位的維拉利爾，以43分升上第10。至於基達菲就主場以3:1贏馬略卡，而愛斯賓奴就主場2:0擊敗畢爾包升上聯賽第14位。然而第8位的皇家蘇斯達，與目前第19的基羅納仍只有5分的距離，意味聯賽有12隊需要決定最後2個降班名額，而第16名的艾爾切與之後的馬略卡、利雲特及基羅納同得39分，基羅納就少打一場。

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