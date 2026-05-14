西甲｜巴塞隆拿奪冠後不敵艾拉維斯　西維爾成功搶分護級

在國家打吡擊敗皇家馬德里，提前3輪贏得冠軍的巴塞隆拿，未有將100分的聯賽積分當成目標，球隊在周中的聯賽，作客以0:1不敵護級的艾拉維斯，今季一定未能達成聯賽100分，同時也令護級形勢更加混亂。同日西維爾及愛斯賓奴分別贏波，令聯賽第8至19的球隊相差只有5分，降班仍要看餘下2輪聯賽。

巴塞隆拿在作客艾拉維斯的比賽作出了一些變動，包括以老將的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）出任正選，球隊雖然佔盡77%的控球，但是全場未有中目標的射門，相反賽前尾二的艾拉維斯在上半場補時，由迪亞比迪（Ibrahim Diabate）打開紀錄。艾拉維斯最後守住領先的戰果到完場，以1:0擊敗巴塞之後，球隊以40分升上聯賽第15，暫時脫離降班區域。