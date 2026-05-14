NBA季後賽｜活塞主場加時不敵騎士　場數反落後2:3

東岸頭號種子的底特律活塞又處於出局邊沿。在場數領先2:0之下，活塞被克里夫蘭騎士追平，在第5場主場再戰，活塞加時以113:117落敗，場數落後2:3。

先落後2場的騎士，在主場追回之後，今場再次作客底特律。活塞上半場有根寧咸（Cade Cunningham）獨取20分，在最多拉開過15分之下，活塞半場領先60:52。然而活塞第3節崩潰，全節18射6中得20分，被騎士反先4分進入第4節。杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）雖然在第4節最後3分鐘為活塞再領先至9分，不過伊雲莫利（Evan Mobley）最後階段連取7分，為騎士追至103平手，雙方進入加時。加時比賽騎士一直處於領先，最終贏117:113，場數反先3:2，第6場將到騎士主場，有望晉身決賽。