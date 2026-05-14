艾榮表弟加盟香港代表南華　出戰籃球亞冠

正在進行的亞洲籃球聯賽東亞區資格賽，香港球隊的南華在馬來西亞的六強賽前增添火力，邀得NBA球星艾榮（Kyrie Irving）的表弟布里斯科（Isaiah Briscoe）加盟。

在國際籃協（FIBA）的比賽網站上，在南華的名單中出現了布里斯科的名字，此前他未有在首輪的分組賽出現。30歲的布里斯科也曾經在NBA效力，他大學時期效力肯塔基大學，在2017年參與選秀未有獲選而在愛沙尼亞開始職業生涯，之後在2018年加盟奧蘭多魔術，上陣過39場比賽後，在2019年被魔術裁走，其後在德國及波蘭等歐洲聯賽效力，在2021年返回美國的發展聯盟，加盟明尼蘇達木狼的衞星球隊艾奧瓦灰狼，之後又返回歐洲，在意大利及希臘等效力。在2024年去到台灣加盟高雄鋼鐵人，成為台灣P-League的得分王，在2025年又轉投內地NBL球隊江西鯨裕清酒，同樣成為NBL的得分王，其後再跳升至CBA的福建潯興。