NBA｜木狼回師 主場衝擊馬刺

木狼4強系列賽場數1比2落後下，戰至G4藉馬刺主將雲班耶馬(Wembanyama)爭球時批肘打中拿斯列特(Naz Reid)，被判2級惡意犯規出場，得以主場贏114比109，總場數追和。木狼日前G5再度作客德州，結果以97比126大敗，今場G6必須主場取勝，才有機會爭西決一席。主將安東尼艾華特斯自從上圈勇戰膝部受傷，卻可於這個系列賽G1立即神奇復出，並肩負起得分重責；尤其今個系列賽主場兩仗，分別貢獻32分及36分，表現特別醒神。

木狼香港時間周六早上，於NBA季後賽西岸4強系列賽第6場（G6），回師明尼蘇達迎戰馬刺；由於木狼輸波便要出局，沒有退路下，靠主將艾華士(Anthony Edwards)帶領下，期望贏波鬥至之後「搶七」決勝。(ViuTv99台5月16日09:30開賽）

外號「蟻人」的艾華士G5輸波後，並不在意木狼大敗所帶來的影響。他說：「我沒有看到更衣室內任何人會因輸波感憂慮，只是另一場比賽，而現在是時候站出來，著好波鞋，應付下場大戰。」

前鋒蘭度(Julius Randle)及中鋒高拔(Gobert)臨場發揮也是木狼勝負關鍵，前者可否分擔「蟻人」進攻上得分重責；高拔在防守雲班耶馬方面，能否交出昔日最佳防守球員水平，將是木狼絕地反擊的重要配角。

普波域治加持添信心

馬刺距離重返季後賽即成功躋身西決，只差一場勝利；如今系列賽再度領先，雲班耶馬主宰了命脈，G5交出27分17籃板，主攻顏色地帶；配以史堤芬卡斯杜(Stephon Castle)，以及超級後備戴倫夏柏(Dylan Harper)，整體年輕活力足是他們最大贏波本錢。當然，馬刺前任主帥普波域治(Popovich)，雖因身體抱恙行動不便，但賽前特意到訓練場向眾愛徒教路，結果馬刺G5即取得大勝，西決席位「叫胡」。這個系列賽勝方將會在西岸決賽，挑戰上屆盟主雷霆。