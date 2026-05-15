德甲｜煞科焦點爭歐聯入場券 史特加賀芬咸分途做「大」戲

德甲周六晚煞科，在三甲位置確定後，焦點會落在聯賽第4的歐聯最後一張入場券之爭。現時同分列聯賽榜第4及5位的史特加與賀芬咸，今輪分途作客法蘭克福與慕遜加柏，都是許勝不許和格局，兩場「大」龍鳳好戲勢所難免。
拜仁慕尼黑、多蒙特與RB萊比錫分列三甲已成定局；但史特加與賀芬咸分列第4、5位，當中史特加得失球差佔先，而第6位的利華古遜落後兩隊3分，除非「史、賀」兩軍煞科戰同時敗陣，利華才有機會奇跡趕上，否則後者來屆只能轉戰歐霸。
法蘭克福季尾缺態
史特加壓軸戰作客第8位的法蘭克福，對手仍要為歐協聯資格而戰，決不退讓。可是「法福」近4場聯賽1和3負，季尾狀態下滑；但該4場皆有入球，今場地頭作謝幕戰，應會主攻求勝向球迷交代。
史特加上輪聯賽以3比1打敗利華古遜，贏出這場關鍵6分波之戰，累計近3場聯賽取1勝2和共入7球，鋒力上佳；當中前鋒利維寧(Leweling)連續2場聯賽交出助攻，今季個人累積7入球9助攻，將是今場爭勝重心。不過，史特加近期防線未算可靠，計近4場聯賽共失9球，也為今場大戰帶來隱憂，考慮兩軍近6次交手，5次「總入球」開出3球或以上，今場可捧「大」盤。(球賽編號FB9709，5月16日21:30開賽)
賀芬咸誓取慕遜加柏
另邊廂，賀芬咸作客第13位的慕遜加柏。慕遜加柏只為名次而戰，鬥志不高，隨時中門大開；上輪作客1比3敗走奧格斯堡，近7戰德甲只得1勝。
反觀賀芬咸近4場聯賽取3勝1和，期間攻入8球，今場乘勇出戰應是不勝無歸。值得留意，兩軍近8次交手，全部「總入球」開3球或以上；賀芬咸今季首循環主場大勝5比1，前次交手打和4比4，今場有力再演入球騷。(球賽編號FB9626，5月16日21:30開賽)
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