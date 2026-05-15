德甲｜煞科焦點爭歐聯入場券 史特加賀芬咸分途做「大」戲

德甲周六晚煞科，在三甲位置確定後，焦點會落在聯賽第4的歐聯最後一張入場券之爭。現時同分列聯賽榜第4及5位的史特加與賀芬咸，今輪分途作客法蘭克福與慕遜加柏，都是許勝不許和格局，兩場「大」龍鳳好戲勢所難免。 拜仁慕尼黑、多蒙特與RB萊比錫分列三甲已成定局；但史特加與賀芬咸分列第4、5位，當中史特加得失球差佔先，而第6位的利華古遜落後兩隊3分，除非「史、賀」兩軍煞科戰同時敗陣，利華才有機會奇跡趕上，否則後者來屆只能轉戰歐霸。

艾卡漢奴斯