英超｜後顧歐霸 維拉主場博「細」有利

由於英超前五名來屆可出戰歐聯，意味現時第6位的般尼茅夫，除非餘下兩輪全勝曼城及諾定咸森林；否則領先該隊4分的利物浦及阿士東維拉，只要2戰各多取1場勝仗，已肯定可來屆續踢歐聯，尤其是得失球差佔絕大優勢的利物浦，2戰多取2分已達標。

下周中將要出戰歐霸決賽的阿士東維拉，今輪英超安排提早在本周五深夜上演，迎戰同分排第4位的利物浦；預計兩軍將會輪換不少副選出場，實力削弱戰意不強，入球不會多。(球賽編號FB9563，5月16日03:00開賽)

阿士東維拉計近9場聯賽只取得8分，季尾成績更像護級隊，可見心繫爭歐霸。該隊上仗英超作客篤定降班的般尼，被逼和2比2，首席射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)回勇連續兩場入波，但今場跟攻擊重心、隊長約翰麥甘尼(John McGinn)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)等，未必再踢正選；反而重用後備箭頭譚美阿巴謙(Tammy Abraham)及里安拜尼(Leon Bailey)等先行進攻，以球隊近期聯賽主場反覆的戰力，不易接連攻破紅軍大門。

利物浦新星成焦點

利物浦今屆四大皆空，最多亦只能以第四名完成英超。球隊近兩戰鬥同級對手，先2比3敗走曼聯，繼而1比1和車路士。主帥史諾治(Slot)上仗派出加(Gakpo)擔正掛帥，蘇保斯拉爾(Szoboszlai)、謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)及安古莫夏(Ngumoha)後上支援攻堅，試陣味濃；雖然早開紀錄但全場跟手混戰居多，加上傷兵一籮，今場亦難望派出強陣出場。兩軍戰意難測，今場入球中位數[3.5]球，可先取「細」盤。