英足盃｜曼城強勢出擊 穩勝頹車封王

「藍月」曼城暫時可拋開爭霸英超的壓力，周六晚有力在溫布萊舉行的英足盃決賽，於法定時間打敗近況極頹的車路士，取得近4屆第2個英足盃冠軍。(球賽編號FB9699，5月16日22:00開賽)
曼城剛戰英超主場3比0輕取水晶宮後，各項賽事近9戰8勝1和，暫時聯賽仍落後「一哥」阿仙奴2分，雙方各餘兩場。正如主帥哥迪奧拿(Guardiola)所說，主動權不在他們手中，只能盡力做好。不過「藍月」早前英聯盃決賽2比0打敗阿仙奴，在英足盃更已連續四屆打入決賽；對上3屆取得1冠2亞，國內盃賽表現一向極具說服力。
哥帥對於上兩屆決賽，分別1比2及0比1不敵曼聯及水晶宮仍耿耿於懷，認為球證及VAR團隊皆未有做好本分。爭議事件包括艾寧夏蘭特(Erling Haaland)兩度被曼聯球員在禁區侵犯未判12碼，上屆水晶宮門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)在禁區外犯手球未有被逐。
曼城對賽壓車路士
不過藍月在今屆兩項本土盃賽寫下11戰全勝佳績，包括英足盃大炒紐卡素及利物浦晉級，貨真價實；而且仍有機會在今場決賽盡出快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)及安東尼施美安(Antoine Semenyo)，跟艾寧夏蘭特(Erling Haaland)合組最強三叉戟，以該隊近6次跟車路士交手，錄得5勝1和的一面倒優勢，今場可以熱捧。
車路士易帥後群龍無首
相反季內三度易帥的車路士，聯賽已跌至第9位，拿下英足盃取下屆歐霸入場券，本應是更實際的想法。球隊自2020年起，連續三屆入英足盃決賽都輸波，但今季在英足盃籤運卻甚佳，準決賽以1比0氣走列斯聯前，所遇全是低下組別對手；但靠人都要靠自己，計對11場比賽，藍戰士居然只曾錄得在英足盃大炒英甲維爾港及上圈淘汰列斯聯僅兩場勝仗，近況極頹。
兩大翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)及阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)，今場上陣機會只屬五五波；最擔心是藍士進攻王牌高爾彭馬(Cole Palmer)狀態低迷，對上一個入球已是3月初英超；防線又不太穩陣，今場擔正的原副選門將菲臘佐真遜(Filip Jorgensen)，恐難抵擋藍月連珠炮發，令球隊仍逃不過近年英足盃二奶命的魔咒。
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