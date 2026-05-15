英足盃｜曼城強勢出擊 穩勝頹車封王

夏蘭特

「藍月」曼城暫時可拋開爭霸英超的壓力，周六晚有力在溫布萊舉行的英足盃決賽，於法定時間打敗近況極頹的車路士，取得近4屆第2個英足盃冠軍。(球賽編號FB9699，5月16日22:00開賽) 曼城剛戰英超主場3比0輕取水晶宮後，各項賽事近9戰8勝1和，暫時聯賽仍落後「一哥」阿仙奴2分，雙方各餘兩場。正如主帥哥迪奧拿(Guardiola)所說，主動權不在他們手中，只能盡力做好。不過「藍月」早前英聯盃決賽2比0打敗阿仙奴，在英足盃更已連續四屆打入決賽；對上3屆取得1冠2亞，國內盃賽表現一向極具說服力。

杜古

哥帥對於上兩屆決賽，分別1比2及0比1不敵曼聯及水晶宮仍耿耿於懷，認為球證及VAR團隊皆未有做好本分。爭議事件包括艾寧夏蘭特(Erling Haaland)兩度被曼聯球員在禁區侵犯未判12碼，上屆水晶宮門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)在禁區外犯手球未有被逐。 曼城對賽壓車路士 不過藍月在今屆兩項本土盃賽寫下11戰全勝佳績，包括英足盃大炒紐卡素及利物浦晉級，貨真價實；而且仍有機會在今場決賽盡出快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)及安東尼施美安(Antoine Semenyo)，跟艾寧夏蘭特(Erling Haaland)合組最強三叉戟，以該隊近6次跟車路士交手，錄得5勝1和的一面倒優勢，今場可以熱捧。