西甲｜皇家馬德里主場贏波　麥巴比上陣遭柴台

皇家馬德里連續第2個失望的球季，球隊在主場面對已肯定降班的奧維多，雖然輕取對手2:0，但是當家球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）後備上陣時，被主場球迷報以噓聲。

上星期在國家打吡輸波後，皇馬餘下比賽都已沒有可以競爭的事。今場面對奧維多，雙方都只「例行公事」。皇馬上半場有干卞路加西亞（Gonzalo Garcia）在上半場末段的44分鐘打開紀錄，下半場主隊再有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在80分鐘建功，最終贏2:0。然而比賽的關注點落在球迷方面，皇馬的球迷對球隊連續2季的表現不滿，有球迷已拉出橫額，要球會主席的佩雷斯（Florentino Perez）落台，同時球迷在69分鐘，皇馬換入之前受傷去了薩丁島旅行休息的麥巴比，球迷亦報以嘘聲。