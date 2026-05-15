西甲｜皇家馬德里主場贏波　麥巴比上陣遭柴台

皇家馬德里連續第2個失望的球季，球隊在主場面對已肯定降班的奧維多，雖然輕取對手2:0，但是當家球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）後備上陣時，被主場球迷報以噓聲。
上星期在國家打吡輸波後，皇馬餘下比賽都已沒有可以競爭的事。今場面對奧維多，雙方都只「例行公事」。皇馬上半場有干卞路加西亞（Gonzalo Garcia）在上半場末段的44分鐘打開紀錄，下半場主隊再有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在80分鐘建功，最終贏2:0。然而比賽的關注點落在球迷方面，皇馬的球迷對球隊連續2季的表現不滿，有球迷已拉出橫額，要球會主席的佩雷斯（Florentino Perez）落台，同時球迷在69分鐘，皇馬換入之前受傷去了薩丁島旅行休息的麥巴比，球迷亦報以嘘聲。
這位2年前加盟的法國射手，今季在41場為皇馬攻入41球，然而2年來未為皇馬取下任何的錦標。對於球迷的批評，麥巴比賽後表示：「那些噓聲，這就是生活，你不能改變憤怒人們的想法。這就是作為皇馬球員，以及像我一樣出名的球員生活，足球員不需要永遠明白，他們要接受和向前看，以及要改善這狀況。」同日的2場聯賽，華倫西亞與華歷簡奴踢平1:1，基羅納也與皇家蘇斯達1:1平手，西甲餘下2輪比賽護級形勢依然混亂，第8位的皇蘇與第19的利雲特相差只有6分，14至19位更只差3分，而利雲特與馬略卡及艾爾切同樣是39分，3隊只以得失球確定排名，故此餘下2輪仍未知道另外2支降班隊伍誰屬。