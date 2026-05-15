網球｜仙拿打破祖高域紀錄　晉意大利公開賽四強

世界排名第1的仙拿（Jannik Sinner），終於打破由祖高域（Novak Djokovic）保持的職業網球巡迴賽（ATP Tour）1,000分級大師賽的連勝紀錄。在意大利公開賽的八強，他再次直落2盤擊敗俄羅斯球手的魯布列夫（Andrey Rublev），取得32場大師賽連勝，並向連贏6個大師賽冠軍的紀錄邁進。而女單方面，美國的嘉奧芙（Coco Gauff）會在決賽對烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）。

仙拿的連勝紀錄從去年的巴黎大師賽開始，今年的首4個大師賽，他亦成為了冠軍。在主場出擊的意大利公開賽，仙拿在不失一盤下打到入八強。面對魯布列夫，仙拿首盤就贏局數6:2，之後一盤雖然魯布列夫頑強抵抗，但仍要再輸4:6，仙拿盤數贏2:0晉身四強。他成為繼拿度（Rafael Nadal）後，另一位在1,000分級首5個賽事都打入至少四強的球手。仙拿賽後表示：「我不是為紀錄而打，我是為寫下自己的故事而打。同時，這對我也有很重意義，不過明日又是另一個對手，另一個狀況，因為是晚上比賽。現在對我來說，首要是在體能上盡快恢復。在主場出戰一定有很多感受，而同時，我絕對會盡全力，無論如何這對我來說都是一個雙贏的局面，而這也是愉快的一日。」