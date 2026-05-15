世界盃｜迪甘斯法國隊最後賽事　麥巴比迪比利合作領軍

作為最後一次帶領法國隊出戰大賽的迪甘斯（Didier Deschamps），提前公布了法國隊的26人名單。其中基利安麥巴比（Kylian Mbappe）將與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）作為高盧雄雞的攻擊重心，不過皇家馬德里中場的卡馬雲加（Eduardo Camavinga）就被排除。
上屆決賽輸給阿根廷，法國隊今屆捲土重來。迪甘斯在之前已表示不會再繼續帶領法國隊，因此這是他帶領的最後一次世界盃。在名單之上，迪比利與麥巴比的兩大射手當然在陣，拜仁慕尼黑的米高奧利斯（Michael Olise）與迪斯亞杜伊（Desire Doue）亦在陣中，還有曼城的卓基（Rayan Cherki），球隊攻擊力充足。防線方面，阿仙奴的威廉沙列巴（William Saliba），聖日耳門的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）都在陣。不過皇馬的卡馬雲加，與熱刺的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）2個上陣的成員就不在名單。
迪甘斯在接受法國電視台訪問有關陣容時表示：「這就是陣容，不需要26個最好的球員，這是平衡以及球隊如何團結合作。我想像到（卡馬雲加）有多失望，他今季有點艱難，因為他受傷而缺席很多比賽。然而我需要作出決定去確保球隊的團結。法國在分組賽編入I組，對手有塞內加爾、伊拉克及挪威。
法國隊26人名單：
守門員：
邁治蘭（Mike Maignan，AC米蘭）
羅賓列斯亞（Robin Risser，朗斯）
拜斯森巴（Brice Samba，雷恩）
後衛：
盧卡斯迪治尼（Lucas Digne，阿士東維拉）
馬路古斯圖（Malo Gusto，車路士）
盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez，巴黎聖日耳門）
迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez，希拉爾）
伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate，利物浦）
麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix，水晶宮）
祖利斯古迪（Jules Kounde，巴塞隆拿）
威廉沙列巴（William Saliba，阿仙奴）
烏柏美卡奴（Dayot Upamecano，拜仁慕尼黑）
中場：
尼高路簡迪（N'Golo Kante，費倫巴治）
古亞迪奧干尼（Manu Kone，羅馬）
拉比奧特（Adrien Rabiot，AC米蘭）
曹亞文尼（Aurelien Tchouameni，皇家馬德里）
薩伊艾美利（Warren Zaire-Emery，巴黎聖日耳門）
前鋒：
艾利奧捷（Maghnes Akliouche，摩納哥）
巴特利巴高拿（Bradley Barcola，巴黎聖日耳門）
卓基（Rayan Cherki，曼城）
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，巴黎聖日耳門）
迪斯亞杜伊（Desire Doue，巴黎聖日耳門）
米高奧利斯（Michael Olise，拜仁慕尼黑）
基利安麥巴比（Kylian Mbappe，皇家馬德里）
桑馬迪達（Jean-Phillipe Mateta，水晶宮）
馬古斯杜林（Marcus Thuram，國際米蘭）
𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026
Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0