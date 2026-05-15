世界盃｜迪甘斯法國隊最後賽事　麥巴比迪比利合作領軍

作為最後一次帶領法國隊出戰大賽的迪甘斯（Didier Deschamps），提前公布了法國隊的26人名單。其中基利安麥巴比（Kylian Mbappe）將與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）作為高盧雄雞的攻擊重心，不過皇家馬德里中場的卡馬雲加（Eduardo Camavinga）就被排除。

上屆決賽輸給阿根廷，法國隊今屆捲土重來。迪甘斯在之前已表示不會再繼續帶領法國隊，因此這是他帶領的最後一次世界盃。在名單之上，迪比利與麥巴比的兩大射手當然在陣，拜仁慕尼黑的米高奧利斯（Michael Olise）與迪斯亞杜伊（Desire Doue）亦在陣中，還有曼城的卓基（Rayan Cherki），球隊攻擊力充足。防線方面，阿仙奴的威廉沙列巴（William Saliba），聖日耳門的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）都在陣。不過皇馬的卡馬雲加，與熱刺的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）2個上陣的成員就不在名單。