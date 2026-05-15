英超｜曼聯卡域克僅帶半季　照入最佳領隊六強

英超公布年度最佳球員、最佳青年球員以及最佳領隊的提名名單。在最佳領隊方面，聯賽前二的阿仙奴及曼城的領隊阿迪達及哥迪奧拿固然入選，其餘的還有般尼茅夫的伊拉奧拿（Andoni Iraola）、賓福特的安德魯斯（Keith Andrews）及新特蘭的列比斯（Regis Le Bris），5位領隊今季都帶足全季，而且確實球隊交出了成績。不過相對5個對手，曼聯的卡域克今年1月才接替艾摩廉（Ruben Amorim），帶隊只15場，雖然贏了12場兼是同時期得分最多，並帶領球隊處於聯賽第3，但時間上確實難與另外5人相比。

英超年度獎項的最佳領隊，竟然將曼聯的臨時主教練卡域克（Michael Carrick），列入最後六強之一，與阿仙奴的阿迪達（Mikel Arteta）以及曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）角逐殊榮。

最佳球員阿仙奴曼城佔5人

至於最佳球員方面，8名球員有3個阿仙奴及2個曼城球員，分別是阿仙奴的大衛拉耶（David Raya）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）及迪格蘭賴斯（Declan Rice），最城的安東尼施美安（Antoine Semenyo）及艾寧夏蘭特（Erling Haaland），其餘3人是曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、賓福特的伊戈泰亞高（Igor Thiago）以及諾定咸森林的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）。

最佳青年球員方面，曼聯的明奈（Kobbie Mainoo）都有入選，而般尼茅夫及曼城各有2人入選，包括般尼茅夫的高洛比（Eli Junior Kroupi）與阿歷斯史葛（Alex Scott），曼城的卓基（Rayan Cherki）及尼高奧萊利（Nico O'Reilly），其他候選人有韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）、紐卡素的李維斯賀爾（Lewis Hall）及賓福特米高卡約迪（Michael Kayode）。最終當選者將透過公眾投票以及專家的投票後決定。