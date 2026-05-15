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體育
出版：2026-May-15 14:25
更新：2026-May-15 14:25

世界盃｜日本隊公布名單缺三笘薰　森保一：因醫療決定

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森保一公布日本隊的世界盃名單。(路透社)

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日本國家隊在今日（15日）在東京舉行記者會，公布了世界盃26人的大軍名單。其中英超白禮頓的中場三笘薰確定無法參戰，主教練森保一回應時表示，三笘薰的退出是最後醫療團隊的決定。

日本隊今日下午公布決賽周的名單。其中39歲老將的長友佑都將第5次參與決賽周，他將打破上屆的門將川島永嗣，成為日本隊最年長的世界盃球員，也是首位5度出戰的球員。在公布名單期間，主帥森保一眼泛淚光。記者問及他淚水的原因，森保一表示：「在公布完國家隊的名單，我希望入選的球員可以全力以赴。而當我想到，那些渴望在世界盃舞台上陣，卻未能實現夢想的成員時……是的，在情感方面，有些事情我們是無法控制。」

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森保一：遵循醫生專業判斷

上屆協助日本隊擊敗西班牙，翼鋒三笘薰在英超聯賽中受傷，要休養最少2個月而缺席決賽周。對於三笘薰的狀況，森保一指：「他在最近的比賽中受傷，在我們決定人選時，他是我們最後考慮的，我們知道他很難在比賽期間復出，因此決定不選擇他。」之前報傷的球員，包括遠藤航及鈴木唯人，但二人還是入選，而三笘薰及南野拓實就缺席，森保一表示：「這標準很簡易，是醫療判斷。最終是否徵召該球員是我決定的，但是我也要遵循醫生的專業判斷及評估，確定他們能否在比賽上陣。」

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日本隊會在5月31日在東京的國立競技場與冰島進行友賽，之後會前往墨西哥進行集訓，日本隊會以墨西哥的蒙特雷作為基地。日本在分組賽編入F組，對手有荷蘭、瑞典及突尼西亞，被視為死亡之組，日本首戰在6月14日對荷蘭，之後20日對突尼西亞，最後一場分組對手是瑞典。

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日本隊26人名單：

守門員：
早川友基（鹿島鹿角）
大迫散介（廣島三箭）
鈴木彩艷（帕爾馬）

後衛：
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（聖圖爾登）
渡邊剛（飛燕諾）
板倉滉（阿積士）
伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）
富安健洋（阿積士）
菅原由勢（雲達不萊梅）
瀨古步夢（勒哈弗爾）
鈴木淳之介（哥本哈根）

中場／前鋒：
伊東純也（亨克）
遠藤航（利物浦）
鎌田大地（水晶宮）
前田大然（些路迪）
小川航基（NEC奈梅亨）
田中碧（列斯聯）
上田綺世（飛燕諾）
堂安律（法蘭克福）
佐野海舟（緬恩斯）
中村敬斗（蘭斯）
鈴木唯人（弗賴堡）
久保建英（皇家蘇斯達）
鹽貝健人（禾夫斯堡）
後藤啟介（聖圖爾登）

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