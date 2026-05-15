世界盃｜日本隊公布名單缺三笘薰　森保一：因醫療決定

日本國家隊在今日（15日）在東京舉行記者會，公布了世界盃26人的大軍名單。其中英超白禮頓的中場三笘薰確定無法參戰，主教練森保一回應時表示，三笘薰的退出是最後醫療團隊的決定。

日本隊今日下午公布決賽周的名單。其中39歲老將的長友佑都將第5次參與決賽周，他將打破上屆的門將川島永嗣，成為日本隊最年長的世界盃球員，也是首位5度出戰的球員。在公布名單期間，主帥森保一眼泛淚光。記者問及他淚水的原因，森保一表示：「在公布完國家隊的名單，我希望入選的球員可以全力以赴。而當我想到，那些渴望在世界盃舞台上陣，卻未能實現夢想的成員時……是的，在情感方面，有些事情我們是無法控制。」