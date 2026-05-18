英超｜搶得失球優勢 阿仙奴主場煞科誓炒般尼

封王只欠兩步！雖然爭霸對手曼城拒絕投降，但「兵工廠」阿仙奴只要全勝餘下兩場英超，即可一圓22年以來的冠軍夢。周一深夜在主場煞科鬥篤定降班的般尼，兵工廠必在地頭擺出全攻型出擊，務求在得失球差反壓曼城，可博主隊贏3球或以上。(球賽編號FB9656，5月19日03:00開賽)

英超僅餘兩輪賽事，阿仙奴暫時領先曼城2分，但得失球差輸1球，仍不排除之後周日煞科戰同分計得失球的可能性；所以難得眾主力今次賽前有充足休息，今夜主場煞科戰鬥季內英超失球最多、兼且已篤定降班的般尼，兵工廠已集有利條件於一身。