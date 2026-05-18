英超｜搶得失球優勢 阿仙奴主場煞科誓炒般尼

封王只欠兩步！雖然爭霸對手曼城拒絕投降，但「兵工廠」阿仙奴只要全勝餘下兩場英超，即可一圓22年以來的冠軍夢。周一深夜在主場煞科鬥篤定降班的般尼，兵工廠必在地頭擺出全攻型出擊，務求在得失球差反壓曼城，可博主隊贏3球或以上。(球賽編號FB9656，5月19日03:00開賽)
英超僅餘兩輪賽事，阿仙奴暫時領先曼城2分，但得失球差輸1球，仍不排除之後周日煞科戰同分計得失球的可能性；所以難得眾主力今次賽前有充足休息，今夜主場煞科戰鬥季內英超失球最多、兼且已篤定降班的般尼，兵工廠已集有利條件於一身。
主帥阿迪達賽前記招被問及有沒有想過得失球的重要性時說：「我們先要贏波，然後才能透過更多入球拉開差距，這當然更好。」兵工廠季內18戰英超主場取得14勝，其中6場淨勝3球或以上，有5場大捷的對手排名中下游，遇弱更有信心。預計阿迪達不會排出保守陣容，隨時讓夏維斯(Havertz)出任正選，跟箭頭約基利斯(Gyokeres)合作打雙箭頭，讓兩翼不斷拉散對手防線，傳中予隊友連珠炮發。
般尼收拾心情落英冠
對手般尼無法對抗近年例做升降機的命運，來屆回降英冠，早前終於辭退功勳主帥柏加(Parker)，由米克積遜(Mike Jackson)帶隊至季尾。球隊雖然上仗主場2比2逼和上游分子阿士東維拉，終止聯賽5連敗走勢，查實對手心繫歐霸，般尼才能靠地利終止劣績，但未可作準。米克積遜未知下季能否坐正，但已多派後備兵為來季做好準備，上仗派出21歲的德國門將麥斯韋斯(Max Weiss)，作此子英超地標戰；費羅倫天奴(Florentino)及烏高祖克胡(Ugochukwu)扼守中場，試陣味濃。球隊季內是英超失球最多一隊，其中作客場均失球更高達2.5球，今場遇上爭霸決心巨大的阿仙奴，難逃被大炒厄運。
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