英超｜韋斯咸1:3不敵紐卡素　熱刺護級形勢樂觀

隨着韋斯咸作客1:3不敵紐卡素，熱刺的護級形勢變得樂觀。排第18位韋斯咸，落後排17、踢少一場的熱刺兩分，若熱刺在周二（19日）賽和車路士，「鎚仔幫」將極大機會因得失球遠不及熱刺而提前降班。

韋斯咸今場失3球，第一球在15分鐘，韋斯咸門將麥斯靴曼臣（Maxime Hermans）短傳予左路隊友，但被紐卡素的哈維班尼斯（Harvey Barnes）截得皮球後隨即反擊，最終紐卡素憑禾達美迪（Woltemade）於門前接應傳中射入。「鎚仔幫」4分鐘後再失一球，紐卡素由韋利安奧索拿（William Osula）射成2:0完半場。