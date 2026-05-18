王鎮炎、吳卓恩、唐芝江現身挪亞方舟運動日分享 迎接名古屋亞殘運

愛知—名古屋2026亞洲殘疾人運動會將於今年10月在日本舉行，中國香港運動員正積極備戰，準備於亞洲舞台展現實力。為迎接這項體壇盛事，並進一步推動殘疾運動及傷健共融，中國香港殘疾人奧委會與香港馬灣公園挪亞方舟今日於馬灣合辦「傷健合 BIG！運動日2026 暨 迎接愛知—名古屋2026亞殘運會」，邀請多間特殊學校師生及家長共約170人參與，透過運動員分享及多項互動殘疾運動體驗，讓學生親身感受運動樂趣，並一同為全力備戰亞殘運會的中國香港運動員打氣。

第五屆舉行的「傷健合BIG！運動日2026」，邀得中國香港殘疾人奧委會副會長暨名古屋2026亞殘運會中國香港代表團團長 陸子聰博士、新鴻基地產建築部高級策劃總監 郭基焜先生、羽毛球運動員王鎮炎、游泳運動員吳卓恩、硬地滾球運動員唐芝江，以及多間特殊學校代表等共同出席。活動以火炬接力揭開序幕，將勇氣、啟發、平等和毅力的殘奧運動價值觀薪火相傳，亦象徵社會各界同心同行，為即將出戰亞殘運會的中國香港運動員送上支持。

殘疾運動員現身分享 激勵學生突破自我、勇於嘗試 羽毛球運動員王鎮炎、游泳運動員吳卓恩，以及硬地滾球運動員唐芝江親臨現場，與特殊學校學生分享投身運動的契機及出戰大型賽事的點滴。三位運動員近年於不同賽事屢創佳績，他們透過自身經歷勉勵學生勇於踏出第一步，在運動中建立信心，發掘自己的潛能。 羽毛球運動員王鎮炎於去年殘特奧會勇奪兩面銅牌，其後亦在2026 BWF殘疾人羽毛球世界錦標賽（巴林麥納麥）摘下銅牌。他將在今屆亞殘運會出戰兩個項目，並期望能夠衝擊獎牌。他亦勉勵在場學生珍惜每一個嘗試的機會：「我在學生時期未有勇氣踏出第一步，所以希望大家把握今日的機會，勇敢嘗試不同運動。」

游泳運動員吳卓恩於殘特奧會取得兩銀一銅，亦於巴黎2024殘奧會成為香港歷來最年輕的殘奧會獎牌得主，並榮獲國際殘疾人奧委會 Rising Star Award 2025，成為香港殘疾人運動新生代的代表之一。吳卓恩表示，游泳為她帶來很大的滿足感，亦成為她面對困難時繼續堅持的動力。她亦透露，接下來將參與不同大型賽事，作為備戰亞殘運會的重要熱身，並以在個人100米蛙泳項目中爭取獎牌為目標。她亦鼓勵同學面對不同挑戰時要堅持下去，相信只要持續努力，便能看見自己的進步。

硬地滾球運動員唐芝江於去年在香港舉行的殘特奧會中勇奪銅牌。他表示，能夠在香港主場出戰，並在現場觀眾見證下登上頒獎台，令他印象深刻：「殘特奧會是我參與的首個全國性賽事，賽前既期待亦興奮，能夠在主場作賽並取得獎牌，對我而言是非常重要的鼓舞。未來，我希望繼續保持狀態，爭取再次在不同大型賽事踏上頒獎台。」唐芝江亦鼓勵同學先從自己的興趣出發，勇於嘗試不同事物，當遇到不開心或困難時，可以主動向信任的人傾訴，尋求支持和鼓勵。

中國香港殘疾人奧委會副會長暨名古屋2026亞殘運會中國香港代表團團長 陸子聰博士於開幕禮致辭時感謝香港馬灣公園挪亞方舟一直的支持，以及各屬會與義工的積極參與，「希望在場學生在運動日除了親身投入體驗不同殘疾運動，亦可以透過運動體驗，讓在座各位參加者發掘潛能，並發展自身對運動的興趣。而中國香港殘疾運動員將在10月出戰愛知—名古屋2026亞殘運會，與來自亞洲不同地區的運動員同場競技，冀盼運動員在賽場上全力以赴，展現香港運動員的實力、毅力及拼搏精神。

新鴻基地產建築部高級策劃總監郭基焜先生指出，集團一直秉持「以心建家」理念，持續投放資源推動體育發展及社會共融。除了每年舉辦「新地公益垂直跑」及「香港單車節」，更興建「西沙GO PARK」，將運動融入社區建設，為市民提供更多元化運動設施及健康生活環境。此外，香港馬灣公園挪亞方舟亦即將啟用全新的板式網球場，進一步推廣全民運動文化。 多元殘疾運動體驗 寓教於樂啟發學生潛能 「傷健合BIG！運動日2026」設多項殘疾運動體驗，包括殘疾人劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、展能賽艇及VR硬地滾球，讓一眾特殊學校學生認識及體驗運動，享受運動的正能量，發掘個人潛能。體驗活動讓學生在專業指導及義工協助下親身接觸不同運動項目，既考驗反應和專注力，亦鼓勵學生與同伴合作，在參與中建立自信。