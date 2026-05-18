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體育
出版：2026-May-18 17:33
更新：2026-May-18 17:33

摩連傳奴重返皇馬　稱於本周作決定

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據Fabrizio Romano報道，摩連奴已與皇家馬德里達成口頭協議，重掌帥印。(資料圖片/美聯社)

據Fabrizio Romano報道，摩連奴已與皇家馬德里達成口頭協議，重掌帥印。(資料圖片/美聯社)

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摩連奴（Jose Mourinho）在上周六（16日）帶領賓菲加以不敗戰績完成今季後，賽後見記時表示，「我的未來去向，應該在今周內有定案」。據Fabrizio Romano報道，摩連奴已與皇家馬德里達成口頭協議，重掌帥印。

摩連奴之前一直沒有就執教皇家馬德里的傳聞發表意見，甚至說沒有接觸任何皇馬人員，但其在上周六完成葡超煞科戰後，承認皇馬已接觸其經理人，只是並非正式的邀請，又強調未收到皇馬的合約，而一切需等待才有最終答案，「需要點時間、空間，去作出決定，對我來說十分重要」。

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與賓菲加合約設離隊條例

現年63歲的摩連奴曾帶領波圖、車路士、曼聯、熱刺等大球會，他與賓菲加合約至2027年，當中設有條款讓他可在季後離隊，不受合約限制。

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