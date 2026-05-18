摩連奴傳重返皇馬　稱於本周作決定

摩連奴（Jose Mourinho）在上周六（16日）帶領賓菲加以不敗戰績完成今季後，賽後見記時表示，「我的未來去向，應該在今周內有定案」。據Fabrizio Romano報道，摩連奴已與皇家馬德里達成口頭協議，重掌帥印。

摩連奴之前一直沒有就執教皇家馬德里的傳聞發表意見，甚至說沒有接觸任何皇馬人員，但其在上周六完成葡超煞科戰後，承認皇馬已接觸其經理人，只是並非正式的邀請，又強調未收到皇馬的合約，而一切需等待才有最終答案，「需要點時間、空間，去作出決定，對我來說十分重要」。