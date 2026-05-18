摩連奴傳重返皇馬　稱於本周作決定

摩連奴（Jose Mourinho）在上周六（16日）帶領賓菲加以不敗戰績完成今季後，賽後見記時表示，「我的未來去向，應該在今周內有定案」。據Fabrizio Romano報道，摩連奴已與皇家馬德里達成口頭協議，重掌帥印。
摩連奴之前一直沒有就執教皇家馬德里的傳聞發表意見，甚至說沒有接觸任何皇馬人員，但其在上周六完成葡超煞科戰後，承認皇馬已接觸其經理人，只是並非正式的邀請，又強調未收到皇馬的合約，而一切需等待才有最終答案，「需要點時間、空間，去作出決定，對我來說十分重要」。
與賓菲加合約設離隊條例
現年63歲的摩連奴曾帶領波圖、車路士、曼聯、熱刺等大球會，他與賓菲加合約至2027年，當中設有條款讓他可在季後離隊，不受合約限制。
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC