英超｜般茅主場不退讓 曼城爭「大」搏殺

榮膺國內盃賽雙冠王的「藍月」曼城，馬不停蹄又要在周二深夜，南下出戰英超作客大勇的般尼茅夫；兩軍目前形勢許勝不許和，一場入球大戰即將爆發。（球賽編號FB9886，5月20日02:30開賽)
般尼茅夫由今年1月起已保持16場聯賽不敗，包括作客打敗「一哥」阿仙奴、主場氣走熱刺及利物浦等，賽績亮麗，並升至聯賽第6位，大有機會取得球會史上首張歐戰入場券。由於利物浦早前大敗阿士東維拉腳下，只要般茅餘下兩場聯賽全勝，要壓倒利物浦踢歐聯的夢想未絕望；加上今場是這支南部大軍主場謝幕戰，不會懼怕來勢洶洶的曼城。
主場謝幕不放軟手腳
就算主帥伊拉奧拿已決定季後離隊另謀發展，主力中堅、季內球隊助攻王的中堅馬高斯辛尼斯亦會約滿他投，但無損般茅季尾士氣；前鋒兩大新星拉恩域陀及高洛比季內在英超爆紅共入17球，另一大好消息是攻中祖斯甸古華特養傷多月後，上仗已坐後備席，以球隊近3場主場最少每場入2球，今場無懼跟曼城鬥攻搶3分。
曼城剛戰英足盃1比0小勝車路士，成為盃賽雙冠王。球隊風塵僕僕，但為重奪英超王座，餘下兩戰英超許勝不許和；上仗踢足全場的英超神射手艾寧夏蘭特，以及入球不停的翼鋒、今場倒戈的安東尼施美安仍會擔正，配合復任正選的攻中卓基，實行擺大頭爭勝。
曼城季尾遇神殺神
藍月對上21場比賽，只曾在歐聯被皇家馬德里雙殺，其餘19場錄得15勝4和外；歷來英超跟般尼茅夫交手更錄得16勝1負的絕對性優勢，適值兩軍同樣大勇，今場打和只會兩敗俱傷，先博入球「大」盤等睇好戲。
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