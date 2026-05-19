英超｜般茅主場不退讓 曼城爭「大」搏殺

榮膺國內盃賽雙冠王的「藍月」曼城，馬不停蹄又要在周二深夜，南下出戰英超作客大勇的般尼茅夫；兩軍目前形勢許勝不許和，一場入球大戰即將爆發。（球賽編號FB9886，5月20日02:30開賽)

般尼茅夫由今年1月起已保持16場聯賽不敗，包括作客打敗「一哥」阿仙奴、主場氣走熱刺及利物浦等，賽績亮麗，並升至聯賽第6位，大有機會取得球會史上首張歐戰入場券。由於利物浦早前大敗阿士東維拉腳下，只要般茅餘下兩場聯賽全勝，要壓倒利物浦踢歐聯的夢想未絕望；加上今場是這支南部大軍主場謝幕戰，不會懼怕來勢洶洶的曼城。

主場謝幕不放軟手腳

就算主帥伊拉奧拿已決定季後離隊另謀發展，主力中堅、季內球隊助攻王的中堅馬高斯辛尼斯亦會約滿他投，但無損般茅季尾士氣；前鋒兩大新星拉恩域陀及高洛比季內在英超爆紅共入17球，另一大好消息是攻中祖斯甸古華特養傷多月後，上仗已坐後備席，以球隊近3場主場最少每場入2球，今場無懼跟曼城鬥攻搶3分。