NBA季後賽｜馬刺雙加時贏雷霆　雲班耶馬取41分拿下西決第一場

次節比賽，馬刺開始展現防守威力。本季最佳防守球員雲班耶馬憑藉驚人的防守範圍及技巧，多次成功封阻基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與賀姆根（Chet Holmgren）的攻勢，馬刺以51:44領先。

面對季後賽不敗的雷霆，馬刺一開局便展現韌性。雲班耶馬加上史堤芬卡斯杜（Stephon Castle），馬刺迅速打出7:0攻勢。雷霆則依靠卡魯素（Alex Caruso）連續射入三分球追近比分，首節雙方打成平手，比分27:27。

西岸決賽第1場，聖安東尼奧馬刺經過兩次加時激戰，在客場雙加時以122:115擊敗衞冕的種子奧克拉荷馬城雷霆，終結對手季後賽8連勝。馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）全場攻入41分、24籃板。

第四節最後時刻，雷霆的阿歷山大成為關鍵，為球隊追成101:101，將比賽拖入加時。首個加時中，雲班耶馬為關鍵時刻射入3分球，扳平比分，比賽進入第二個加時。

在進入第二個加時後，雲班耶馬及卡斯杜接連得分，為馬刺逐漸拉開差距，雷霆最終在主場吞下失利。

馬刺有6人得分上雙，除雲班耶馬外，卡斯杜雖然3分球6射1中，仍攻入17分，而戴倫夏柏（Dylan Harper）獲24分、11籃板、6助攻。

蟬聯年度MVP的亞歷山大雖有24分，但23射僅7中，卡魯素三分球14射8中，貢獻31分。