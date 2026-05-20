NBA｜馬刺乘勇G2 再襲雷霆

西岸首、次名種籽於西岸決賽對壘，外界早預計會鬥得難分難解，想不到G1更要鬥到雙加時分高下。馬刺以122比115先拔頭籌，為爭入總決賽扎下根基。馬刺贏波功臣當然是「斑馬」雲班耶馬(Wembanyama)，「法國長人」交出41分、24籃板的驚人數據，其內線靠異於常人的身高，制霸顏色地帶；更誇張的是此子在3分線起手同樣有貨交，表現力壓剛奪MVP的雷霆主將基爾謝奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，帶領馬刺先取重要客勝。

非一般新秀戴倫夏柏攻守兼備

除法國長人，G1中擔任正選的新秀戴倫夏柏(Dylan Harper)是馬刺另一取勝關鍵，得分上幫助到馬刺外，其防守端將是馬刺G2爭連勝的重要元素。馬刺教練米治莊臣(Mitch Johnson)表示：「這樣高強度比賽，球員之間的心理質素將直接影響勝負，希望隊中所有球員於G2貢獻一切。」

爭取衛冕的雷霆先輸一仗，來到G2仍要靠MVP基爾謝奧斯阿歷山大外，「二哥」謝倫威廉士(Jalen Williams)經過6場休戰後於G1復出，交出26分及7籃板，與經驗豐富的老將、G1取31分的卡魯素(Caruso)將要負起更大責任；尤其大前鋒賀姆根(Holmgren)需更多心力防守「斑馬」，謝倫威廉士及卡魯素在進攻端上更要起到作用。