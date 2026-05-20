歐霸｜歐霸之王領軍出擊 維拉決賽穩勝弗賴堡

英超阿士東維拉，周三深夜將會在土耳其伊斯坦布爾舉行的歐霸決賽，火併德甲弗賴堡，力爭自1982年稱霸歐冠後，再次在歐洲賽登頂。維拉今次大戰擁有的最強武器，就是曾4度贏取歐霸的主帥艾馬利，而球隊在今屆晉級過程霸氣盡現，今場可以熱捧。(球賽編號FB9883，5月21日03:00開賽)

艾馬利第4度殺入歐霸決賽 維拉對上一次兼隊史唯一一次稱霸歐洲，便是在1982年於歐聯前身的歐冠盃勇挫拜仁慕尼黑奪標。最重要是主帥艾馬利今次是個人教波生涯帶領第四支球隊打入歐霸決賽，成就媲美葡萄牙傳奇名帥摩連奴。翻查歷史，艾帥之前曾領西維爾三度封王，也曾協助維拉利爾奪標，2019年則為阿仙奴得亞軍，難怪外間一直戲稱歐霸為「艾馬利盃」。 事實上，維拉今屆決賽備受看好，是有足夠賽績支撐。之前在大聯賽階段8戰7勝1負，以第2名成績晉身淘汰賽；之後淘汰里爾、博洛尼亞及4強戰的另一英超隊諾定咸森林，同樣盡顯霸氣。

維拉上仗英超以4比2大炒利物浦，鎖定了下屆歐聯資格，為今戰減壓。射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)各項賽事近3戰入4球兼有2次助攻，而年輕攻中摩根羅渣士(Morgan Rogers)今季大熟大勇，是今屆歐霸創造機會(27次)及禁區內觸球(65次)最多球員。二人在鋒線上的合作，將會主宰今次賽事勝負。

弗賴堡缺鈴木唯人 力爭隊史首個重要錦標的弗賴堡，論大賽經驗肯定輸蝕。雖然剛在德甲大炒RB萊比錫4比1力證佳態；但該德甲第7名球隊在歐霸淘汰賽階段，曾先後不敵亨克與布拉加，包括上圈兩回合計僅靠主場贏波，以4比3氣走布拉加晉級，可見該隊的實力在歐戰未有重大優勢。 弗賴堡今次爭冠會靠主力射手基科(Grifo)，但今屆賽事已入4球的日本攻中鈴木唯人，早前因鎖骨骨折缺陣，是個沉重打擊。球隊歷來歐戰4遇英超球隊錄得3敗，今場打硬仗恐怕亦難逃一敗。