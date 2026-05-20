英超｜曼城失分 阿仙奴22年後再封王酋長球場開P

曼城於周三(20日)凌晨英超作客只能以1:1逼和般尼茅夫，令榜首領先4分的阿仙奴提前一輪封王，繼2003/04年球季後，再嘗英超冠軍滋味。一眾兵工廠球員於訓練基地睇直播，完場後慶祝奪冠，大批球迷亦前往主場酋長球場外圍開派對，阿仙奴亦有機會於歐聯封王，有望成就140年隊史最偉大賽季。

阿仙奴史上第14次奪得頂級聯賽冠軍，僅次於同樣20次封王的曼聯及利物浦，英超成立後第4次捧盃。兵工廠之前3次奪得冠軍都是由傳奇領隊雲加執教，如今現任領隊阿迪達終於複製恩師成功之路。

哥迪奧拿心服口服 與高層會談後定去向

曼城賽前落後阿仙奴5分，如想保持爭標希望今仗必須贏波，但一眾球員經過足總盃決賽後明顯未上力，賽前保持連續16場聯賽不敗的般尼茅夫憑高洛比39分鐘入球打開紀錄，曼城去到補時5分鐘，才由艾寧夏蘭特補射入網追成1:1，將冠軍拱手讓予阿仙奴。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示心服口服，恭喜阿迪達以及阿仙奴奪標，大讚兵工廠今季表現值得贏冠軍，下季會捲土重來，另一焦點是他個人去留問題，賽前傳媒爆出哥帥決定今季後將離隊的新聞，他稱目前仍有一年合約，惟現時不是時候交代，將與球會主席會談後決定。今仗賽事期間，曼城球迷高唱希望哥帥多留一年的歌曲。