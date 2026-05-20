穩定器｜DJI RS 4 Pro 2026 專業套裝登場 規格及價錢一文睇清

DJI 正式宣佈推出 2026 版的 DJI RS 4 Pro 全新套裝 。這次的新套裝主打將品牌旗下的專業級穩定器 DJI RS 4 Pro 與最新的 DJI SDR 影像傳輸系統合二為一 。這個全新組合不僅保留了原有的畫面穩定表現與專業操控手感，更透過 SDR 技術加入了高畫質影像傳輸、遠端控制以及即時監看等實用功能等 。
碳纖維機身與第四代增穩演算法
作為專業級別的影像穩定平台，DJI RS 4 Pro 採用了碳纖維材料設計軸臂，並提供高達 4.5 公斤的負載能力，足以承載市面上主流的微單眼、電影機及其鏡頭組合 。為確保操作靈敏度，其內置的三軸馬達扭矩對比上一代提升了 20%，即使裝上較重的拍攝設備，雲台的跟隨反應依然準確 。在拍攝動態畫面時，用家可以依賴其內建的 DJI RS 第四代增穩演算法，無論是橫拍、直拍，還是在奔跑或低角度拍攝等容易產生抖動的情境中，都能帶來良好的防抖性能 。另外，系統備有專屬的車載模式，透過收集車輛震動與風阻數據進行演算法優化，讓高速行駛中的拍攝畫面依然保持平穩 。
SDR 影像傳輸帶來穩定連線體驗
套裝內的另一核心是採用軟體定義無線電技術開發的 DJI SDR 影像傳輸系統 。這套系統支援 SDR 與 Wi-Fi 雙制式影像傳輸，當中的 SDR 技術具備強大的穿牆能力，提供最遠 3 公里的傳輸距離，能應付室內外大範圍的移動拍攝 。當面對現場訊號干擾時，系統會在 2.4 GHz、5.8 GHz 及 DFS 三個頻段之間自動進行無感跳頻，切換至最佳信道以確保連線持續穩定 。在硬體整合方面，SDR 發射器可直接安裝於雲台上，並利用一體化供電設計由雲台直接供電，省去額外掛載電池的步驟，實現輕量化部署 。
多元監看方式與遠端控制
在畫質傳輸上，DJI SDR 影像傳輸支援 1080p/60fps 規格及高達 20Mbps 的傳輸速率，確保畫面清晰流暢 。系統支援豐富的監看方式，除了可透過 SDI/HDMI 連接專業監視器外，用家亦可使用 Wi-Fi 直連手機或平板電腦進行免接收器的低成本監看，而新增的 USB-C 輸出則為行動裝置帶來更穩定的有線連接體驗 。對於大型團隊，其廣播模式允許單個發射器連接不限數量的接收器，滿足導演、攝影等多個崗位同時獨立監看的需求 。配合穩定的傳輸能力，創作者更能利用虛擬搖桿、虛擬體感及雲台回中等功能，遠端完成複雜的運鏡操作，大幅提升分離式協作的效率 。
Speed. Dirt. Pure motion. 🏍️ Shot with DJI RS 4 Pro, keeping every jump and turn steady while the action unfolds.— DJI Ronin (@dji_ronin6bow) May 19, 2026
Two friends. One setup. Pro-level results.
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DJI RS 4 Pro售價與發售詳情
包含 DJI RS 4 Pro 與 DJI SDR 影像傳輸的 DJI RS 4 Pro 套裝（2026 版）現已正式發售，建議售價為 $8,799 。消費者即日起可透過 DJI Store 官方線上商店、授權線上商店，以及位於香港、澳門地區的線下授權體驗店和授權零售商進行購買 。
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