穩定器｜DJI RS 4 Pro 2026 專業套裝登場 規格及價錢一文睇清

DJI 正式宣佈推出 2026 版的 DJI RS 4 Pro 全新套裝 。這次的新套裝主打將品牌旗下的專業級穩定器 DJI RS 4 Pro 與最新的 DJI SDR 影像傳輸系統合二為一 。這個全新組合不僅保留了原有的畫面穩定表現與專業操控手感，更透過 SDR 技術加入了高畫質影像傳輸、遠端控制以及即時監看等實用功能等 。

碳纖維機身與第四代增穩演算法

作為專業級別的影像穩定平台，DJI RS 4 Pro 採用了碳纖維材料設計軸臂，並提供高達 4.5 公斤的負載能力，足以承載市面上主流的微單眼、電影機及其鏡頭組合 。為確保操作靈敏度，其內置的三軸馬達扭矩對比上一代提升了 20%，即使裝上較重的拍攝設備，雲台的跟隨反應依然準確 。在拍攝動態畫面時，用家可以依賴其內建的 DJI RS 第四代增穩演算法，無論是橫拍、直拍，還是在奔跑或低角度拍攝等容易產生抖動的情境中，都能帶來良好的防抖性能 。另外，系統備有專屬的車載模式，透過收集車輛震動與風阻數據進行演算法優化，讓高速行駛中的拍攝畫面依然保持平穩 。