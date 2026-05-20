NBA季後賽｜紐約人落後22分絕地反擊　加時贏騎士

東岸決賽第一場，紐約人在主場迎戰克里夫蘭騎士。紐約人在第4節曾落後22分的劣勢下，上演一場絕地大反擊，紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）在第4節攻入15分，為球隊追平，將比賽拖入加時，在加時以115:104勝出，局數領先1:0。為NBA自1970年以來，最大逆轉紀錄。
紐約人在第1節以23:16領先比分，但在第2節騎士反擊，騎士當家球星當奴雲米曹（Donovan Mitchell）上半場9射6中，攻入16分，以及3次偷波，紐約人以46:48落後。
在第3節，騎士延續上節攻勢，再打出35:23的單節攻勢，帶著14分的優惠進入第4節，騎士再打出10:2攻勢，在第4節剩餘7分多鐘時，將比分拉開至93:71，將分差拉開至22分。不過，紐約人上演絕地大反擊，謝倫般臣突然大爆發，在第4節一人攻入15分，為球隊追平，將比賽拖入加時。
在加時中，傷癒復出的安奴奧比（OG Anunoby）為紐約人斬獲9分，奠定勝局，紐約人上演驚天大逆轉，為NBA自1970年以來，最大逆轉紀錄。
謝倫般臣獲得全場最高的38分，而米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和安奴奧比亦得分上雙；騎士方面，米曹得到29分，夏登與伊雲莫利（Evan Mobley）各得15分。
Jalen Brunson and the Knicks take the 22-point comeback win in Game 1 👏— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 20, 2026
That's the largest playoff comeback win since 1970! pic.twitter.com/K9iASFoiOM