NBA季後賽｜紐約人落後22分絕地反擊　加時贏騎士

東岸決賽第一場，紐約人在主場迎戰克里夫蘭騎士。紐約人在第4節曾落後22分的劣勢下，上演一場絕地大反擊，紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）在第4節攻入15分，為球隊追平，將比賽拖入加時，在加時以115:104勝出，局數領先1:0。為NBA自1970年以來，最大逆轉紀錄。

紐約人在第1節以23:16領先比分，但在第2節騎士反擊，騎士當家球星當奴雲米曹（Donovan Mitchell）上半場9射6中，攻入16分，以及3次偷波，紐約人以46:48落後。