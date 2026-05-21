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體育
出版：2026-May-21 04:00
更新：2026-May-21 04:00

西甲｜護級大亂鬥 艾爾切有力爆「基」

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艾爾切力爭護級。

艾爾切力爭護級。

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西甲周末深夜煞科兩天共演10場，本輪最大焦點，將是餘下兩個降班席位誰屬。目前除包尾奧維多篤定下季西乙再見外，由第15位起利雲特，隨後的奧沙辛拿、艾爾切、基羅納及馬略卡，5隊只能活3隊；當中尾三基羅納將於周六深夜主場與尾四艾爾切正面交鋒，基羅納許勝不許和，但態沉焗攻只怕難有勝望，艾爾切有力成功搶分而回。

基羅納煞科戰雖有地利但近況欠佳，上輪作客1球負馬德里體育會，近7場聯賽3和4負。球隊鋒線近期倚靠老將史杜安尼(Stuani)支撐，整體進攻力弱，球隊在主力翼鋒拜恩基爾(Bryan Gil)加入傷兵營下，今場焗攻求勝，恐貪勝不知輸。

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艾爾切上輪聯賽1球勇挫基達菲，搶回護級戰主導權，今場只要保不敗便可成功護級。艾軍近3場聯賽勝和負各1，今場更有主力後衛柏祖治(Petrot)及中場阿歷士菲巴斯(Aleix Febas)同時波監刑滿復出；要繼首循環大勝對手3比0後再次取分，機會樂觀。(5月24日03:00開賽)

馬略卡

馬略卡護級被動。

馬略卡為逃出生天誓取奧維多

同晚另一場護級關鍵戰，尾二的馬略卡主場迎戰已篤定降班的奧維多。現時只得39分的馬略卡，唯一生機是先攞3分，同時寄望艾爾切及奧沙辛拿在煞科戰輸波，再計算與艾爾切及奧沙辛拿的3隊對賽成績，才有機會逃出生天；但料奧維多已乏戰意，應可穩執3分。(5月24日03:00開賽)

相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊

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