西甲｜護級大亂鬥 艾爾切有力爆「基」

西甲周末深夜煞科兩天共演10場，本輪最大焦點，將是餘下兩個降班席位誰屬。目前除包尾奧維多篤定下季西乙再見外，由第15位起利雲特，隨後的奧沙辛拿、艾爾切、基羅納及馬略卡，5隊只能活3隊；當中尾三基羅納將於周六深夜主場與尾四艾爾切正面交鋒，基羅納許勝不許和，但態沉焗攻只怕難有勝望，艾爾切有力成功搶分而回。

基羅納煞科戰雖有地利但近況欠佳，上輪作客1球負馬德里體育會，近7場聯賽3和4負。球隊鋒線近期倚靠老將史杜安尼(Stuani)支撐，整體進攻力弱，球隊在主力翼鋒拜恩基爾(Bryan Gil)加入傷兵營下，今場焗攻求勝，恐貪勝不知輸。