德國盃｜力爭3冠最終戰 拜仁誓「加」冕

季內已贏得德超盃及德甲兩項錦標的拜仁慕尼黑，香港時間周六深夜在德國盃決賽遇上衛冕的史特加；以這支班霸一眾主將今季狀態弗到爆，有力在法定時間贏波捧盃，完成國內3冠王美譽。（5月24日02:00開賽)

紐亞

拜仁慕尼黑今季在德國球壇所向披靡，聯賽34場攻入122球，非常驚人，主因是一眾鋒將的狀態比起上季更勇，尤其英格蘭隊長哈利卡尼(Harry Kane)射術「升呢」，是拜仁破聯賽入球紀錄的主因。哈利卡尼於德甲煞科戰鬥科隆，又大演帽子戲法，整季至今各項賽事攻入58球，超越了前人羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，成為拜仁單季最多士哥球員，今場當然是球隊爭盃的王牌球員。

哈利卡尼季尾當旺 拜仁去年夏天的德超盃以2比1打敗史特加，今季聯賽兩循環亦分別主場勝4比2，以及作客5比0大炒對手，明顯級數有別。拜仁在今屆德盃晉級過程也頗為輕鬆，4強面對強敵利華古遜一樣全場主導，最終作客贏2比0，相信包括路易斯迪亞斯(Luis Diaz)及甘美治(Kimmich)等大賽經驗豐富球員，有助球隊在今戰柏林中立場順利捧盃。

丹尼斯烏達夫

史特加為歐聯席位消耗大 衛冕的史特加晉級過程有欠說服力，4強鬥弗賴堡，雖佔優勢卻先落後，憑射手丹尼斯烏達夫(Deniz Undav)建功，得以逼和對手鬥至加時，再由後備前鋒堤亞高湯馬士(Tiago Tomas)奠勝。史特加季尾再度發力，最終以第4名完季取得來屆歐聯一席位，但一眾主力體力消耗不少；面對兵源充足的拜仁，加上對上5次交鋒全敗，今場難望爆冷。

朗斯前鋒索托卡