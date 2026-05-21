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體育
出版：2026-May-21 10:24
更新：2026-May-21 10:24

法網｜黃澤林外圍賽晉第三圈 今晚若擊敗泥地好手晉身正賽（附免費直播連結）

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法網｜黃澤林外圍賽晉第三圈 今晚若擊敗泥地好手晉身正賽。（資料圖片）

法網｜黃澤林外圍賽晉第三圈 今晚若擊敗泥地好手晉身正賽。（資料圖片）

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香港網球手黃澤林(Coleman Wong)昨日在法國網球公開賽外圍賽次圈獲女朋友陳康堤及陳奕迅在場邊打氣下，激戰1小時53分鐘以盤數2︰1力克捷克球手高拿（Zdenek Kolar）。只要今晚擊敗玻利維亞球手柏度安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），即可首次晉身法網正賽。今晚外圍賽第3圈Now TV 630台免費直播，球迷可登入Now TV App或透過機頂盒免費收看。

賽後與陳奕迅擁抱

21歲的黃澤林在第一盤第12局破發先下一城，高拿在第2盤把握黃澤林無壓力犯錯追成盤數1︰1。至第3盤黃澤林一度連贏5局，終以7︰5、2︰6及6︰1取勝，賽後陳康堤亦表現興奮，而黃澤林與場邊的陳奕迅擁抱後離場。

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陳康堤與父親陳奕迅在現場為黃澤林打氣。（網上圖片） 陳康堤與父親陳奕迅在現場為黃澤林打氣。（網上圖片） 黃澤林在法網外圍賽次圈贏波後，與陳奕迅擁抱。

安祖路曾奪法網青年組亞軍

世界排名113位的黃澤林今晚惡戰玻利維亞球手柏度安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），對手世界排名178較低，但曾在2023年取得法網青年組男單亞軍，加上三度打入ATP挑戰賽決賽皆為泥地賽。今晚賽事不早於晚上8時半舉行。

Now630免費直播連結

*實際直播時間，將視乎之前比賽完成時間而定。所有節目容及賽事取決於權利持有人及/或賽事主辦單位的取消及/或暫停。賽事日期及時間可能會不時變更，請參閱權利持有人及賽事主辦單位官方公佈以獲得最新資訊。

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