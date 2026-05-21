香港網球手黃澤林(Coleman Wong)昨日在法國網球公開賽外圍賽次圈獲女朋友陳康堤及陳奕迅在場邊打氣下，激戰1小時53分鐘以盤數2︰1力克捷克球手高拿（Zdenek Kolar）。只要今晚擊敗玻利維亞球手柏度安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），即可首次晉身法網正賽。今晚外圍賽第3圈Now TV 630台免費直播，球迷可登入Now TV App或透過機頂盒免費收看。
賽後與陳奕迅擁抱
21歲的黃澤林在第一盤第12局破發先下一城，高拿在第2盤把握黃澤林無壓力犯錯追成盤數1︰1。至第3盤黃澤林一度連贏5局，終以7︰5、2︰6及6︰1取勝，賽後陳康堤亦表現興奮，而黃澤林與場邊的陳奕迅擁抱後離場。
安祖路曾奪法網青年組亞軍
世界排名113位的黃澤林今晚惡戰玻利維亞球手柏度安祖路（Juan Carlos Prado Angelo），對手世界排名178較低，但曾在2023年取得法網青年組男單亞軍，加上三度打入ATP挑戰賽決賽皆為泥地賽。今晚賽事不早於晚上8時半舉行。
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