歐霸盃｜阿士東維拉44年再奪歐洲賽冠軍　「歐霸之王」艾馬利五度奪標

歐霸盃決賽今晨在土耳其伊斯坦布爾上演，英超阿士東維拉3:0大勝德甲弗賴堡，結束30年錦標荒，亦是自1982年贏得歐聯前稱的歐洲冠軍盃後，相隔44年再在歐洲大賽奪冠。維拉的西班牙籍領隊艾馬利（Unai Emery）執教生涯累計帶領3支球隊共5次在歐霸盃封王，延續「歐霸之王」本色，包括西維爾在2014至2016年連續3屆稱霸，以及維拉利爾在2021年捧盃。

在尚餘一輪英超下已篤定取得下屆歐聯參賽資格的維拉今場形勢佔優，41分鐘，泰利文斯於角球攻勢接應長傳窩利抽入；到補時3分鐘，貝安迪亞於禁區外以左腳射入一記「世界波」助球隊以2：0領先半場。下半場58分鐘由貝安迪亞在左路傳中予搶點的羅渣士近門射入拉開至3:0，輕描淡大勝封王。擔任英格蘭足總會長的維拉死忠皇儲威廉王子，更專程到現場觀戰，他對維拉奪標表現激動雀躍。