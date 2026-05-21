歐霸｜阿士東維拉44年再奪歐洲賽冠軍 「歐霸之王」艾馬利五奪標

歐霸盃決賽今晨在土耳其伊斯坦堡上演，英超阿士東維拉3:0大勝德甲弗賴堡，結束30年錦標荒，亦是自1982年贏得歐聯前稱的歐洲冠軍盃後，相隔44年再在歐洲大賽奪冠。維拉的西班牙籍領隊艾馬利執教生涯累計帶領3支球隊共5次在歐霸盃封王，延續「歐霸之王」本色，包括西維爾在2014至2016年連續三屆稱霸，以及維拉利爾在2021年捧盃。

在尚餘一輪英超下已篤定取得下屆歐聯參賽資格的維拉今場形勢佔優，41分鐘，泰利文斯於角球攻勢接應長傳窩利抽入；到補時3分鐘，貝安迪亞於禁區外以左腳射入一記「世界波」助球隊以2：0領先半場。下半場58分鐘由貝安迪亞在左路傳中予搶點的羅渣士近門射入拉開至3：0，輕描淡大勝封王。擔任英格蘭足總會長的維拉死忠皇儲威廉王子，更專程到現場觀戰，他對維拉奪標表現激動雀躍。

維拉領隊艾馬利締造歷史第5度稱「霸」，再次印證球迷為何一直將歐霸盃戲稱為「艾馬利盃」。該位西班牙名帥賽後表示「我不覺得是我贏得了這些冠軍，更認為自己只是參與了所執教過的球會，並貢獻了自己的一點力量」。他稱當初執教維拉已目標要於歐洲賽捧盃，如今夢想成真但不會停下腳步，來季再次參加歐聯才是真正挑戰，期望贏得歐霸可累積經驗，於享受時亦會爭取再次衝擊冠軍。