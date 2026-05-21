NBA季後賽｜SGA攻入30分　為雷霆扳平局數

西岸決賽第2場，奧克拉荷馬城雷霆主場迎戰聖安東尼奧馬刺。雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場攻入30分、9助攻，帶領球隊以122:113擊敗馬刺，局數追成1:1。

在第1節雙方勢均力敵，比分31:31。在第2節，阿歷山大及卡魯素（Alex Caruso）發力，為雷霆打出10:2的攻勢，將分差拉開，雷霆以62:51領先，當中馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）被雷霆中鋒赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）嚴密看管，在上半場僅取得7分。

第3節開始，雲班耶馬帶領馬刺反擊，打出15:2的攻勢，追平分數。雷霆亦展開攻勢，保持8分之差，以96:88領先馬刺。