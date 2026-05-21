NBA季後賽｜SGA攻入30分　為雷霆扳平局數

西岸決賽第2場，奧克拉荷馬城雷霆主場迎戰聖安東尼奧馬刺。雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場攻入30分、9助攻，帶領球隊以122:113擊敗馬刺，局數追成1:1。
在第1節雙方勢均力敵，比分31:31。在第2節，阿歷山大及卡魯素（Alex Caruso）發力，為雷霆打出10:2的攻勢，將分差拉開，雷霆以62:51領先，當中馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）被雷霆中鋒赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）嚴密看管，在上半場僅取得7分。
第3節開始，雲班耶馬帶領馬刺反擊，打出15:2的攻勢，追平分數。雷霆亦展開攻勢，保持8分之差，以96:88領先馬刺。
馬刺在第4節再反攻，一度追到只差2分，但雷霆打出11:0的攻勢，分差重新擴大領先到13分，馬刺連續用3分球追分，追到只差5分，亞歷山大及卡魯素再攻入4分，帶領球隊以122:113擊敗馬刺。
雷霆有7人得分上雙，除阿歷山大外，卡魯素3分球4射3中，貢獻17分；赫頓史丹亦攻入10分，13籃板；賀姆根（Chet Holmgren）亦攻入13分。
馬刺的雲班耶馬今場攻入21分、17籃板；史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）則攻入25分、8助攻，但出現9次失誤。