NBA｜馬刺G3回師 主場再撼雷霆

NBA季後賽西岸決賽經過日前的第2場(G2)後，馬刺及雷霆打成1比1平手，香港時間周六早上進行G3；回師主場的馬刺必須要改善上仗失誤多情況，才有機會再在場數領先對手。(ViuTv99台5月23日08:30開賽）

馬刺G2再訪雷霆，輸113比122，這支德州球隊之所以敗陣，主因是全場錄得21次失誤，在西決這些高水平比賽，這項數據是不能接受，終成致命傷。後衛史堤芬卡斯杜(Stephon Castle)貢獻全隊最高的25分，但同時出現9次失誤；除了因對手雷霆的高壓防守奏效外，「城堡仔」大賽經驗稍欠，以致打法上過於急進。

「斑馬」雲班耶馬(Wembanyama)同場受到對手嚴密防守，控球權也減少，仍錄得21分17籃板，算是不過不失；而G3預計也會遭雷霆中鋒赫頓史丹(Hartenstein)緊纏，故「斑馬」除了要保持顏色地帶優勢外，3分波起手次數也須提升，助馬刺打響返主場戰西決的頭炮。