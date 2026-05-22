英超｜護級終章 熱刺有望食「糖」翻身

英超煞科的焦點還有是兩支倫敦球會，熱刺還是韋斯咸會來季降班。熱刺周中不敵車路士，錯過提早上岸機會，今場回師主場迎戰愛華頓，相信有力贏波逃出生天；至於「鎚仔幫」主場對賽列斯聯，實力與氣勢均不及對手，恐怕難有勝望，來季要英冠見。 熱刺暫以37戰38分排尾四，以2分之差壓住降班區尾三的韋斯咸。由於英超同分會先計得失球，換句話說在得失球差佔絕大優勢的熱刺，今場只要不敗，基本上已可逃出生天；而韋斯咸則只有贏波，同時要寄望熱刺輸波，才可保住命。

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熱刺若和波可望上岸 熱刺周中1比2敗走車路士，主帥迪沙比(De Zerbi)相當失望，賽後怒斥球隊防守不濟，失掉兩記愚蠢入球。他指出煞科戰會較去年球隊在歐霸決賽打敗曼聯之戰更重要，提醒隊員要為尊嚴搏到盡：「現在我們要以最好的方式去準備這場『決賽』，上季對曼聯之戰並非真正決賽，我想大家明白，周日之戰是較捧盃更重要。我們要為球會的榮譽、尊嚴及歷史而戰，大家都要傾盡所有！」 熱刺今場對手是暫時排第12位的愛華頓，要取得歐戰資格機會甚微，鬥志下滑當中。事實上，「拖肥」愛華頓連同上輪主場以1比3不敵新特蘭，已經連續6場聯賽不勝共失14球，今場作客難阻熱刺贏波，結束驚心動魄的一季。(球賽編號FB9990，5月24日23:00開賽)

愛華頓中鋒比圖

韋斯咸水深火熱下迎擊列斯聯 另邊廂，韋斯咸主場迎擊列斯聯。「鎚仔幫」近期表現不爭氣，連同上輪以1比3負紐卡素，聯賽3連敗。隊長查洛保雲(Jarrod Bowen)賽前指出，球隊頹勢是由上季尾開始出現，今季也未見振作；現時外界關心這位英格蘭好波之人下季去向，更多於該隊的護級機會。 再者，對手列斯聯早已「上岸」，但仍保持近8場聯賽不敗，更曾打敗白禮頓與曼聯；只要熱刺在另一邊廂領先或一直和波，「鎚仔幫」的爭勝鬥心恐怕持續下滑，近14年的英超生涯看來也要畫上句號，不值熱捧。(球賽編號FB9992，5月24日23:00開賽)

英超第38輪賽程