英超｜爭歐戰資格 車路士誓擒黑貓

英超煞科日的歐戰席位分配同是焦點。現排第8的車路士，將要造訪第10位新特蘭，雙方同有機會爭逐一張歐戰入場券。「藍戰士」賽前收到好消息，包括射手祖奧柏度(Joao Pedro)在內3大主力都可及時復出，強陣出戰力足取勝，以圖挽救今個球季。(球賽編號FB0149，5月24日23:00開賽)
英超下屆肯定已有5個歐聯席位，若然歐霸盟主阿士東維拉最終跌落第5，現排第6的般尼茅夫，甚至有機會跟贏波博上第4位的利物浦，同取歐聯資格。現時排名第8位的車路士則要為保住歐霸席位而戰，但與第9位賓福特同分贏得失球，並較第10位新特蘭多1分，形勢緊湊。
「藍戰士」早前已落實下季會由名帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)接掌帥印，而現時出任看守領隊的麥法倫(McFarlane)，自4月尾接手領軍後，在各項賽事取得5戰2勝1和2負成績，包括在英足盃決賽不敵曼城失冠；慶幸上輪英超以2比1勇挫熱刺，得以為球隊保住下屆歐戰希望。
車路士巴西孖寶踢爭氣波
賽前，麥法倫透露，剛獲選車路士年度最佳球員的祖奧柏度、隊長列斯占士(Reece James)及中堅利維高維爾(Levi Colwill)及時傷癒，將可大大提升球隊戰力；當中祖奧柏度日前落選了巴西世盃大軍，今次正好是他踢爭氣波的好機會。此外，年輕中場安達利山度士(Andrey Santos)剛戰對熱刺攻入了個人今季首個聯賽入波，交出100%傳送成功的突出表現，將仍是今場藍軍奇兵。
對手「黑貓」新特蘭今季重返英超，經過上仗以3比1反勝愛華頓後，排名攀上第10，已是超額完成；如今煞科日仍有機會力爭相隔52年重返歐洲賽，心理壓力不會太大。只是大軍季尾主場威力大減，在光明球場近6戰主場4敗，今場勢難抵擋客軍進襲。
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