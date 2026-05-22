英超｜爭歐戰資格 車路士誓擒黑貓

英超煞科日的歐戰席位分配同是焦點。現排第8的車路士，將要造訪第10位新特蘭，雙方同有機會爭逐一張歐戰入場券。「藍戰士」賽前收到好消息，包括射手祖奧柏度(Joao Pedro)在內3大主力都可及時復出，強陣出戰力足取勝，以圖挽救今個球季。(球賽編號FB0149，5月24日23:00開賽)

英超下屆肯定已有5個歐聯席位，若然歐霸盟主阿士東維拉最終跌落第5，現排第6的般尼茅夫，甚至有機會跟贏波博上第4位的利物浦，同取歐聯資格。現時排名第8位的車路士則要為保住歐霸席位而戰，但與第9位賓福特同分贏得失球，並較第10位新特蘭多1分，形勢緊湊。