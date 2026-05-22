英超｜周日煞科 阿仙奴闖宮開「大」派對

一圓22年夙願，提早一輪封王英超的「兵工廠」阿仙奴，周日煞科戰作客同樣心繫歐戰決賽的水晶宮；相信兩隊有望合演入球騷，然後才進行盛大頒獎禮，可捧[2.5]球「大」盤。（球賽編號FB9988，5月24日23:00開賽)

阿仙奴今季憑多變的角球戰術以及超穩防守，得以在曼城下半季力追下，重奪冠軍並完成首個目標。門將大衛拉耶(David Raya)連續3季奪得英超金手套，一對中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及威廉沙列巴(William Saliba)，跟門將組成防守鐵三角，兩人於角球助攻威力強，攻守同樣作出不少貢獻。