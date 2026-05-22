英超｜周日煞科 阿仙奴闖宮開「大」派對

一圓22年夙願，提早一輪封王英超的「兵工廠」阿仙奴，周日煞科戰作客同樣心繫歐戰決賽的水晶宮；相信兩隊有望合演入球騷，然後才進行盛大頒獎禮，可捧[2.5]球「大」盤。（球賽編號FB9988，5月24日23:00開賽)
阿仙奴今季憑多變的角球戰術以及超穩防守，得以在曼城下半季力追下，重奪冠軍並完成首個目標。門將大衛拉耶(David Raya)連續3季奪得英超金手套，一對中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及威廉沙列巴(William Saliba)，跟門將組成防守鐵三角，兩人於角球助攻威力強，攻守同樣作出不少貢獻。
阿仙奴入球有保證
當然阿仙奴季初大灑金錢，成功羅致不少優質新兵，瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres) 在英超攻入14球，水晶宮好波之人伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)後上攻門防不勝防；加上季尾傷癒復出的布卡約沙卡(Bukayo Saka)及夏維斯(Kai Kavetz)，在前線助力甚大。
阿仙奴下周六深夜尚有終極任務，在歐聯決賽於中立場硬碰衛冕的巴黎聖日耳門。中場主力迪格蘭賴斯說：「我們贏得英超極之高興，但球季未完，我們的專注力已轉向歐聯，成為現時己隊最大目標。」估計「兵工廠」今場會以大量副選出場，防線鐵三角或會休息；「天才小子」麥斯杜文(Max Dowman)、快馬馬度基(Madueke)及加比爾馬天尼利(Garbriel Martinelli)有望落場爭取表現，放心跟對手鬥攻。
水晶宮分心歐協聯
對手水晶宮同樣心繫下周中的歐協聯決賽對華歷簡奴，領隊加士拿(Glasner)近期多以副選出場以戰養戰 ，包括上輪作客賓福特和2比2，以開放足球娛樂球迷；加上今場是該隊主場謝幕戰，當然會嘗試一舉擊敗新科冠軍阿仙奴，預料主力前鋒桑馬迪達(Jean-Philippe Mateta)仍有機會出場爭功。雙方都沒有心理包袱，隨時以入球騷收場，完成本屆英超。
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