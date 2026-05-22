英格蘭今日（22日）公布世界盃決賽周26人大軍名單，4名曼城球員入選，與應屆英超冠軍阿仙奴成為大戶。曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）、車路士中場高爾彭馬（Cole Palmer）及曼城中場菲爾科頓（Phil Foden）等落選，令球迷非常意外，對德國籍主帥杜曹（Thomas Tuchel）的點兵引起爭議。
據報杜曹已提前向個別落選球員親自致電解釋決定，助曼聯取得英超第3名的中堅馬古尼透過社交平台提早確認已無緣出征：「我原本有信心以自己本季的表現，可在夏天為自己國家作出重大貢獻。為這個決定感到震驚與非常失望。這些年沒有任何事情，比披上英格蘭球衣出賽更令我喜愛。在此祝福所有入選球員夏天一切順利。」
彭馬科頓雙雙被踢出大軍
馬古尼的曼聯隊友、同樣表現回勇的左閘勞基梳爾（Luke Shaw）同樣名落孫山，紅魔只有明奈（Kobbie Mainoo）入圍。此前仍被視為英格蘭攻擊重心的車路士中場高爾彭馬及曼城中場科頓，因為今季狀態下滑，雙雙被踢出大軍、在諾定咸森林表現出色的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）亦落選；老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）、剛協助阿士東維拉贏得歐霸盃的前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）、已去沙特阿拉伯落班的艾雲東尼（Ivan Toney）就獲徵召。
英格蘭26人大軍：
守門員：
比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）
甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）
占士查科特（James Trafford，曼城）
後衛：
列斯占士（Reece James，車路士）
利夫拿文度（Tino Livramento，紐卡素）
尼高奧萊利（Nico O'Reilly，曼城）
迪積史賓斯（Djed Spence，熱刺）
安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）
馬克古希（Marc Guehi，曼城）
史東斯（John Stones，曼城）
查洛爾昆沙（Jarell Quansah，利華古遜）
丹般恩（Dan Burn，紐卡素）
中場：
迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）
艾利洛安達臣（Elliot Anderson，諾定咸森林）
明奈（Kobbie Mainoo，曼聯）
佐敦軒達臣（Jordan Henderson，賓福特）
摩根羅渣士（Morgan Rogers，阿士東維拉）
祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）
伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，阿仙奴）
前鋒：
哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）
艾雲東尼（Ivan Toney，吉達艾阿里）
奧尼屈堅斯（Ollie Watkins，阿士東維拉）
布卡約沙卡（Bukayo Saka，阿仙奴）
馬度基（Noni Madueke，阿仙奴）
拉舒福特（Marcus Rashford，巴塞羅拿）
安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）