據報杜曹已提前向個別落選球員親自致電解釋決定，助曼聯取得英超第3名的中堅哈利馬古尼透過社交平台提早確認已無緣出征：「我原本有信心以自己本季的表現，可在夏天為自己國家作出重大貢獻。為這個決定感到震驚與非常失望。這些年沒有任何事情，比披上英格蘭球衣出賽更令我喜愛。在此祝福所有入選球員夏天一切順利。」

彭馬科頓雙雙被踢出大軍

馬古尼的曼聯隊友、同樣表現回勇的左閘勞基梳爾同樣名落孫山，紅魔只有明奈入圍。此前仍被視為英格蘭攻擊重心的車路士中場高爾彭馬及曼城中場菲爾科頓，因為今季狀態下滑，雙雙被踢出大軍、在諾定咸森林表現出色的基比斯韋特亦落選；老將佐敦軒達臣、剛協助阿士東維拉贏得歐霸盃的前鋒奧尼屈堅斯、已去沙特阿拉伯落班的艾雲東尼就獲徵召。