熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-May-22 12:37
更新：2026-May-22 12:37

NBA季後賽｜赫特攻入26分助紐約人輕取騎士　東岸決賽領先2:0

分享：
祖殊赫特入季後賽生涯新高26分之下，助紐約人以109:93輕取騎士。(路透社)

祖殊赫特入季後賽生涯新高26分之下，助紐約人以109:93輕取騎士。(路透社)

adblk4

上場紐約人主場絕地大反擊，在落後22分下逆轉勝克里夫蘭騎士。紐約人在第2戰輕鬆取勝，在祖殊赫特（Josh Hart）攻入季後賽生涯新高26分之下，紐約人以109:93輕取騎士，總場數領先2:0。

今場不用在加時才分出勝負。雖然紐約人在第一節時落後3分，在第2節已反超7分。在第3節，謝倫般臣（Jalen Brunson）聯同祖殊赫特帶來一波18:0的攻勢後，已經為紐約人奠定勝局，以85:70領先騎士，帶著15分的優勢進入第4節。

在第4節，騎士開始反擊，透過罰球不斷縮窄分差至個位數，但是紐約人球員迅速找回狀態，謝倫般臣帶動攻勢，再度擴大優勢，分差再次擴至雙位數，最終紐約人以109:93贏下東決第2戰。

adblk5
謝倫般臣亦貢獻19分，以及送出季後賽生涯新高的14次助攻。(路透社) 紐約人以109:93贏下東決第2戰。(路透社) 騎士球星當奴雲米曹為球隊攻入26分，但最終騎士亦回天乏術。(路透社)

赫特生涯季後賽新高得分

紐約人正選5人全部得分上雙，當中祖殊赫特在今場獲騎士「放生」，讓其攻入季後賽生涯新高26分，謝倫般臣亦貢獻19分，以及為隊友創造大量機會，送出季後賽生涯新高的14次助攻。

騎士方面，雖然當家球星當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）為球隊攻入26分，而占士夏登（James Harden）今場貢獻18分，但最終騎士亦回天乏術，總場數落後0:2。

紐約人對克里夫蘭騎士精華

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務